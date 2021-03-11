屢遭黑粉攻擊很痛苦 神老師奪回27萬粉絲她說關鍵原因

基隆市長樂老國小老師沈雅琪在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲超過27萬人，日前遭盜用她的帳號「偷走」粉絲專頁管理權，還把她踢出去。她向警方報案，並向臉書公司檢舉、投訴、爭取，昨晚她奪回粉絲專頁管理權，開心貼文「我搶回管理權，回家了！」。今天上午她再發文表示，其實不是她奪回管理權，而是臉書幫她把後台清空，送她回家。

沈雅琪的女兒是多重障礙者，陪伴女兒成長、求學過程中，她注意到許多弱勢小孩的生活面臨困擾，長期在網路發表相關文章，與有相同處境的家長和老師分享經驗，被稱為「神老師」。5年前她在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲累計超過27萬人。

沈雅琪今天上午貼文說出這幾天的心情，感謝眾大粉絲們的支持，她表示，讓大家跟著她一起緊張、擔心、難過真的很抱歉，她我會好好研究一下臉書的安全機制，把自己保護好，不讓任何人踏進「我們捍衛的這個家」。大量粉絲都留言支持相挺，先前貼的一些莫名其妙的影片也都刪了，讓粉絲專業回到正常了。

沈老師說，其實她不知道怎樣奪回帳號的，警官說他們有把調查到的資料給臉書公司，或許是這樣臉書知道她是粉絲頁主，他們給了她一組帳密，登入後就進到粉絲頁後台，嚇個我半死，深怕她動作太慢被發現，又被小偷踢出去。手一直抖、心跳好快，好不容易才找到管理權限的按鍵，按進去準備抬腳把小偷踢出去，結果找不到任何人，讓我好緊張，深怕是我沒有看清楚，還把工程師找來看，「小偷在哪裡呀?」

「所以其實不是我奪回管理權，而是臉書幫我把後台清空，送我回家」沈雅琪說。

沈老師經過這件事，也感慨黑粉的攻擊，她說，想起他們這些年來攻擊的言論，真是讓人痛苦。她不認識他們任何一個，只是因為她的作風讓他們不喜歡，就可以隨時酸幾句，各式各樣的暗諷明指，沒有任何證據的隨意栽贓，公開糾眾霸凌，把她的努力說得像是一場騙局，說得一文不值，到底憑什麼?