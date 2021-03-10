宜蘭冬山鄉嘉冬橋改建工程今天上梁 預計7月可完工通車
連繫宜蘭冬山鄉武淵、珍珠與埔城、成興一帶的嘉冬橋，使用至今42年，橋寬只有4.8公尺，難以會車，經縣政府與冬山鄉公所共同負擔1億元改建新橋，去年3月動工，今天上梁，預計今年7月底可以通車，提升民眾通行安全。
嘉冬橋是跨越冬山河的道路橋梁，屬冬山鄉公所主管，舊橋建於民國68年，寬度約4.8公尺、長度約111公尺，現況除了無法提供雙向通行功能，而且經過檢測發現已經有結構劣化、耐震能力不足及通洪等問題，多年來地方爭取改建。
去年3月由冬山鄉公所編列5000萬元、縣府補助5000萬元，共1億元由冬山鄉公所發包蓋新橋，新橋寬11.5公尺、橋長138公尺（不含引道），提供雙向兩混合車道及人行道。
目前橋梁工程進度約76％，今天舉行上梁典禮，冬山鄉長林峻輔及縣長林姿妙共同主持。縣政府交通處表示，考量該橋兼具連接三奇社區伯朗大道、串連冬山河兩岸堤頂自行車道系統，並預留冬山河水上巴士通行空間，以利發展水上遊憩活動，所以採取2墩3垮變斷面鋼L型梁橋，完工後將可提供用路人更安全行車環境，兼顧河岸景觀。
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