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新冠自費檢驗太貴 陽大附醫優惠縣民降為5000元
國立陽明大學與交通大學合併為國立陽明交通大學，首任校長林奇宏今拜會縣長林姿妙，感謝縣府補助陽大附設醫院建置新冠肺炎檢驗室，檢體不必外送，民眾可更快速得知結果，林奇宏更宣布自即日起為回饋縣民，每件新冠肺炎檢驗費用從6000元降為5000元。
新冠肺炎的檢驗單位大多是都會區大醫院或檢驗機構，以往宜蘭採取的檢體送去台北檢驗，往返至少需要3天才能得知結果，尤其針對重症急需轉院的病人，恐怕等不了3天。縣政府去年補助陽大附醫擴充檢驗設備，直接在地採驗，最速件半天就能得知檢驗結果，一般件隔天可以知道。
宜蘭是全國第一個由地方政府補助醫院成立新冠肺炎檢驗室，這套設備至今已服務約3300多人次。
根據衛福部疾管署去年底公告全國84家提供自費檢驗的指定醫院中，一般件檢驗費用約5000元到7000元；另有37家提供快速檢驗服務，費用以7000元居多。對此，台商迭有反映檢驗費用太高，新北市長侯友宜也曾要求降低，後來北部有些醫院降為5800元。
陽明交通大學校長林奇宏今天宣布，從3月11日起，醫院針對縣民的一般件，會把檢驗費用從6000元降為5000元，除了回饋鄉親，也感謝縣府對醫院的支持與肯定，5000元在全國各大醫院中算是相對便宜，也比大台北地區低。
至於外界關切的陽大附醫二期擴建工程，目前正進入設計階段，中央允諾補助的30億元視進度撥補經費。醫院院長楊純豪表示，會儘量朝向民國106年完工做努力。
除了擴建醫院硬體，也將邁向創新科技智慧醫療。林奇宏表示，原來的陽明大學在高齡長照、腫瘤、腦科學、醫學工程等方面已有深厚基礎；交通大學在電子、資通訊與管理、科學與工程等相關領域專精。兩校合併後，整合醫療與電子資訊兩大強項，在醫院方面以創新科技提供醫療服務，進一步推動智慧醫療成為一種新產業。
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