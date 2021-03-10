尊重流浪犬貓生命 基隆採購遺體專用箱

基隆市以往接獲流浪犬貓死亡案，都視為廢棄物由清潔隊焚化，環保局為讓處理流程能更尊重生命，添購300個存放犬貓遺體專用箱，再委由寵物殯葬業處理，讓流浪犬貓走得有尊嚴。

基隆市環保局長賴煥紘今天表示，環保局平均每月約接到1至2件流浪犬貓死亡案，以往都依「廢棄物清理法」規定，將遺體視為一般廢棄物，由環保局派員以垃圾袋或紙箱清除並依規定焚化處理。

賴煥紘說，環保局為尊重生命，採購專用紙箱，紙箱長55公分、寬40公分、高25公分，紙箱也會印上「基隆市環境保護局街道犬貓遺體專用箱」，第一階段已採購300個，預計4月提供各掃地班使用。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱表示，越來越多市民飼養犬貓，將犬貓當作家人看待，大多數人也會將犬貓「擬人化」，視為如同人一般具感情生命型態，浪犬浪貓遺體不再被當作廢棄物處理，不僅符合市民期待，也是尊重生命的作法。

陳瑞濱指出，往生的動物遺體若都能妥善處理，民眾對活著的動物就會更加付出關懷，也能藉此喚起民眾尊重生命觀念，是很正面的生命教育，也是友善寵物城市的具體實踐。