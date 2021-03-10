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花蓮縣府贈姊妹市防疫物資 天普市拍影片感謝

中央社 / 花蓮縣10日電

美國南加州天普市（Temple City）日前發布年度市政報告影片，感謝姊妹市花蓮縣政府在疫情期間，熱心捐贈防疫物資，發揮博愛精神，促進國際城市友好交流。

花蓮縣政府指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情蔓延全球，去年採購9000個口罩套、1500個護目鏡、隔離衣及手套，空運至德國、韓國、美國等3個姊妹城市及友好城市，今年1月再加碼運送2000片口罩、咖啡禮盒及花蓮觀光旅遊簡介。

天普市長查維斯（Chavez）在影片中代表市政府向花蓮縣政府慷慨捐贈物資表達感謝，他指出，年度市政報告是天普市政府的傳統，今年主題是回顧2020年度天普市政府的各項政績與邦交國的交流活動，感謝花蓮縣政府對天普市付出的友誼與愛，期盼未來能有更密切的往來。

花蓮縣長徐榛蔚指出，縣府團隊與地方各界齊心防疫，縣府也超前部署，規畫各項產業振興方案，推展觀光、農業、文化等活動，等待疫情趨緩，將陸續邀請姊妹市及友好城市到花蓮參訪。

疫情 口罩 徐榛蔚

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