這學校學生不憋尿下課就想上 學生：百貨公司7星級廁所

學校廁所以往都較為老舊，常有通風不良、濕滑、空間狹窄、照明也不足的情形，造成學童抗拒上廁所或憋尿。基隆市政府教育處爭取8千萬元改善53校老舊廁所，其中碇內國中廁所很受學生好評，一走進去好像置身百貨公司，學生還說「簡直是七星級廁所」。

走進基隆市碇內國中專科大樓廁所，彷彿走入百貨公司，碇內國中校長王淑芬今天表示，學校的校舍位居煤渣地上，這次廁所整建以煤渣回填的環境為設計理念，配合學生制服顏色，為天花板增添藍天粉紅的色彩，同時也用軌道燈的採光及地磚交錯的鋪設，使碇內國中的廁所很有設計感，很受學生好評。

學校廁所以往都較為老舊，常有通風不良、濕滑、空間狹窄、照明也不足的情形，造成學童抗拒上廁所或憋尿。基隆市政府教育處為了改善學校廁所，爭取教育部國民及學前教育署補助老舊廁所整修工程經費，截至109年度共完成53校次162間老舊廁所改善，提供明亮、舒適的如廁環境。110年度將再接續爭取1800萬元，改善9校老舊廁所。