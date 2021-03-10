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台東1隻「山羌」掉落大圳受困 森林護管員下水救起
台東縣關山環鎮自行車道「縱關日月亭」附近旁的關山大圳中，民眾今天發現1隻山羌受困，通報鎮公所救援救。幸經台東林管處關山工作站森林護管員林易均前往協助，順利將泡水2小時的山羌救起，由野灣野生動物池上救傷站治療安置。
「有山羌受困在關山大圳，趕快救牠！」關山鎮公所接獲民眾通報後，向台東林管處關山工作站及野灣野生動物池上救傷站請求協助。森林護管員林易均前往協助，林評估現況決定爭取黃金時間進行救援。林利用雙節梯下至河道，順利將山羌救上來。
野灣池上救傷站獸醫師稍後也抵達現場，林小心謹慎將受傷的山羌放入獸醫師帶來的救傷籠裡；除了向獸醫師說明山羌的狀況外，也拜託獸醫師要好好照顧受傷的山羌，讓牠有機會能康復再回到山林。
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