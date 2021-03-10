基隆七堵苗圃發票換樹苗 3千株送完為止

基隆市植樹月活動開跑，市府推出「發票換樹苗」，活動從12日起至19日，民眾可到七堵苗圃憑3張發票換領苗木1株、每人限領3株，有山櫻花等18種苗木共3000株送完為止。

市府產業發展處長黃健峰今天表示，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化的苗木約2萬5000棵，市府並於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動。

黃健峰指出，今年植樹月樹苗兌換活動，預計12日至19日上午9時至下午3時在七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑今年1至2月或3至4月發票3張，可換領苗木1株、每人限領3株，預計3000株送完為止，另為響應環保將不提供提袋。

產發處表示，去年苗木兌換活動受到民眾踴躍參加，短短3天苗木即兌換一空，有興趣的民眾今年請儘早兌換，活動募集的發票，將於活動結束後捐贈基隆市社福團體，嘉惠弱勢團體。

產發處指出，活動提供的苗木種類有楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、紅淡比、肖楠、苦楝，杜鵑、桂花、七里香、仙丹、鵝掌藤、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木等，總計多達18種苗木供民眾免費領取，現場並有人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅，民眾不要錯過。