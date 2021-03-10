快訊

新冠肺炎境外+1 菲律賓籍20多歲男性移工帶病來台

BMW競速AUDI！導致華航副機師撞護欄身亡 男遭判4年徒刑

基隆七堵苗圃發票換樹苗 3千株送完為止

中央社 / 基隆10日電

基隆市植樹月活動開跑，市府推出「發票換樹苗」，活動從12日起至19日，民眾可到七堵苗圃憑3張發票換領苗木1株、每人限領3株，有山櫻花等18種苗木共3000株送完為止。

市府產業發展處長黃健峰今天表示，為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化的苗木約2萬5000棵，市府並於每年植樹月活動辦理樹苗兌換活動。

黃健峰指出，今年植樹月樹苗兌換活動，預計12日至19日上午9時至下午3時在七堵苗圃（七堵區東新街126-1號）受理兌換，民眾憑今年1至2月或3至4月發票3張，可換領苗木1株、每人限領3株，預計3000株送完為止，另為響應環保將不提供提袋。

產發處表示，去年苗木兌換活動受到民眾踴躍參加，短短3天苗木即兌換一空，有興趣的民眾今年請儘早兌換，活動募集的發票，將於活動結束後捐贈基隆市社福團體，嘉惠弱勢團體。

產發處指出，活動提供的苗木種類有楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、紅淡比、肖楠、苦楝，杜鵑、桂花、七里香、仙丹、鵝掌藤、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木等，總計多達18種苗木供民眾免費領取，現場並有人員教授民眾植栽技巧及照顧花木的訣竅，民眾不要錯過。

發票 基隆 櫻花

延伸閱讀

快手現削鳳梨好甜 基隆民代、企業認購800箱送弱勢家庭

3/12i植樹節 高雄將發逾2萬株樹苗邀大家種樹護地球

基隆七堵苗圃將送山櫻花等18種3千株苗木 3張發票換1株

全國學生表演藝術類團體賽停辦 基隆32組學生難掩失落

相關新聞

粉專被「整碗端去」 神老師再出發 5小時圈近萬粉絲

基隆市長樂老國小老師沈雅琪被稱為「神老師」，在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲超過27萬人。沈因個人臉書帳號被盜...

這學校學生不憋尿下課就想上 學生：百貨公司7星級廁所

學校廁所以往都較為老舊，常有通風不良、濕滑、空間狹窄、照明也不足的情形，造成學童抗拒上廁所或憋尿。基隆市政府教育處爭取8...

台東1隻「山羌」掉落大圳受困 森林護管員下水救起

台東縣關山環鎮自行車道「縱關日月亭」附近旁的關山大圳中，民眾今天發現1隻山羌受困，通報鎮公所救援救。幸經台東林管處關山工...

台東復育「硨磲貝」有成！ 縣府：存活率達9成

台東縣政府和海洋委員會合作，去年在富山漁業資源保護區放流51顆硨磲貝，經過1年的復育，目前存活47顆，存活率高達9成。縣...

快手現削鳳梨好甜 基隆民代、企業認購800箱送弱勢家庭

基隆市立委適應、多名議員及企業今天在果菜市場辦公室召開記者會，共同認購800箱鳳梨捐贈弱勢，讓大基隆地區受家扶中心幫助的...

基隆七堵苗圃將送山櫻花等18種3千株苗木 3張發票換1株

植樹節快要到了，基隆市政府產發處12日起到19日在七堵苗圃辦「發票換樹苗」，將送山櫻花等18種3千株苗木，3張發票可換1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。