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快手現削鳳梨好甜 基隆民代、企業認購800箱送弱勢家庭
基隆市立委適應、多名議員及企業今天在果菜市場辦公室召開記者會，共同認購800箱鳳梨捐贈弱勢，讓大基隆地區受家扶中心幫助的800戶家庭，可以來品嘗高品質的台灣鳳梨。現場請來一名快手削鳳梨，大家都說動作熟練很快，吃了之後大家都說很甜。
現場除了捐贈鳳梨外，基隆市果菜市場教導民眾如何削鳳梨，並介紹台灣目前在市面上的鳳梨種類。果菜市場主委陳正成說，台灣鳳梨的盛產季節大約在3月到5月，甜度也都很不錯，希望大家都能支持多多購買。
立委蔡適應表示，他和台灣數位創新協會一起來發起認購台灣鳳梨，捐贈給基隆家扶中心的活動，透過基隆市的果菜市場和蔬果、青果商業同業公會，幫忙向中南部鳳梨產區來採購。他指出，我國的鳳梨出口，在這個月有明顯的上升，尤其在日本、歐美許多國家，陸陸續續的有訂單進來，請大家放心鳳梨的價格會維持平盤。
台灣數位創新協會副理事長胡世均說，台灣的鳳梨品質第一，是非常珍貴的水果，在地中小的企業以實際行動來力挺台灣鳳梨。
市議員張之豪、陳宜、張秉鈞、張顥瀚等都出席，蔬菜商業同業公會、青果商業同業公會和多家企業主現身力挺，台灣數位創新協會副理事長胡世均、台灣漮沛金流股份有限公司負責人郭富翔、捷新企業社負責人余价弘、樣樣欣生技有限公司負責人李欣潔等，還有亞洲威世、委託行街區開發、嘉敬實業、國雄起重平台、台灣教師聯盟、台中市土木技師公會、天成律師事務所、多必優國際、童步食藝、締潔國際、得安營造、亞洲威世等，共同認購800箱鳳梨捐贈基隆家扶中心。
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