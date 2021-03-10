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粉專被「整碗端去」 神老師再出發 5小時圈近萬粉絲

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市長樂老國小老師沈雅琪成立的「神老師&神媽咪」粉絲專頁被「偷走」，今天她在臉書貼文表示另成立「神老師」粉絲專頁，重新凝聚粉絲的善意。圖／沈雅琪提供
基隆市長樂老國小老師沈雅琪成立的「神老師&神媽咪」粉絲專頁被「偷走」，今天她在臉書貼文表示另成立「神老師」粉絲專頁，重新凝聚粉絲的善意。圖／沈雅琪提供

基隆市長樂老國小老師沈雅琪被稱為「神老師」，在臉書成立「神老師&神媽咪」粉絲專頁，粉絲超過27萬人。沈因個人臉書帳號被盜用，粉絲專頁管理者換成別人報案。警方觀察入侵者並未在粉絲專頁做涉詐騙等具體侵害行為，研判惡作劇成分居高，已透過管道與臉書公司聯絡，追查涉案人。

警方表示，部分粉絲人數多的臉書粉絲專頁，會成為他人攻擊的目標。初步研判涉案人先盜取沈雅琪的個人臉書帳號，登入後進入「神老師&神媽咪」粉絲專頁，新增自己另一個帳號為管理者，再把原管理者沈雅琪移除。

沈雅琪今天表示，上午6點已在臉書成立「神老師」全新粉絲專頁，5年前「神老師&神媽咪」粉絲從0人開始，27萬粉絲沒有一個是她花錢買來的，重頭開始有什麼難的？頂多就是再一個5年。

「神老師」粉絲專頁今天近午已有約9000人按讚，沈雅琪貼文說，「凡無法給我一槍斃命的，必使我強大」，相信所有的安排都是最好的安排。

沈雅琪說，警方會去跟臉書溝通，希望能有回應，她想看看臉書最後的說法。如果真的拿不回來，再號召粉絲去退讚，別讓對方利用粉絲頁做壞事。

沈雅琪幾年前在粉絲專頁號召幫花蓮早療中心募早療車，當時粉絲人數是10幾萬人，兩天募到60萬元。今年2月幫以琳尋找修繕基金，粉絲27萬人，兩天募了200萬元。她說，對她而言最捨不得的是好不容易聚集這麼龐大的善意，力量這麼強大，卻被人一碗端了去。

詐騙 基隆

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