基隆七堵苗圃將送山櫻花等18種3千株苗木 3張發票換1株

植樹節快要到了，基隆市政府產發處12日起到19日在七堵苗圃辦「發票換樹苗」，將送山櫻花等18種3千株苗木，3張發票可換1株，每人限3株，去年3天就索取一空，有興趣民眾要把握時間。

產業發展處長黃健峰今天表示，市府為推動樹木保護、生物多樣性及城市綠化工作，每年10月至翌年3月受理各機關、學校及鄰里樹苗及花苗植栽計畫申請，每年協助城市環境綠化的苗木約2萬5000棵，每年植樹月活動也會辦理樹苗兌換活動，很受到民眾歡迎。

黃健峰說，今年提供苗木種類有楓香、紫薇、山櫻花、青楓、小葉赤楠、烏心石、光臘樹、紅淡比、肖楠、苦楝，杜鵑、桂花、七里香、仙丹、鵝掌藤、梔子花、羅漢松、厚葉石斑木等，多達18種苗木供民眾選擇免費領取，現場也有苗圃工作人員教民眾怎麼種，掌握植栽技巧及照顧花木的訣竅，才會長得好，不會枯死。