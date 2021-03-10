基隆將有浪浪後事專用箱 不再當垃圾丟由慈善團體火化

基隆市以往路殺曝屍街頭的浪貓浪狗，都是由清潔隊員直接收回處理，市議員張秉鈞認為並沒有受到應有的尊重，建議設置「浪浪後事專用箱」，避免讓流浪街頭的毛小孩，死後被當成垃圾丟棄。市府環保局表示，將購置專用紙箱，印製「基隆市環境保護局犬貓遺體專用箱」，發送清潔隊使用，未來送慈善團體火化。

張秉鈞說，以往路殺曝屍街頭的浪貓浪狗，都是由清潔隊員直接收回處理，浪浪並沒有受到應有的尊重，他長期關注毛小孩為福祉發聲，多次利用議會質詢時提出，建議市府重視寵物權益，讓正向的生命教育能持續影響社會環境。日前有好消息，環保局將用專用紙箱了。

張秉鈞感謝市府及環保局的支持及努力，讓浪浪們也能善終。避免讓流浪街頭的毛小孩，死後被當成垃圾丟棄。他也在質詢時爭取提升動保人員薪資福利，目前薪資已從2萬7200元，調整3萬4916元，讓有愛心的動保人員可以得到更好的權益。

環保局長賴煥紘指出，市府正評估尺寸、材質購買紙箱，紙箱上將印製「基隆市環境保護局犬貓遺體專用箱」文字，並委請廠商製作，供全市清潔隊員於清理犬貓屍體時使用。不再以垃圾廢棄物處理，而是交由慈善團體火化，讓浪浪也有應有的尊重。

據指出，各地車禍路殺的犬貓遺體，以往常被當作廢棄物丟棄，但近來雙北、台中、桃園、雲林和嘉義等縣市，都已建立讓路殺毛小孩獲得善終機制，幫助毛寶貝走完最後一程。

台北市2018年底即推出「街道犬貓遺體處理作業流程」，是全國第一個為流浪動物辦後事的城市。環保局製作犬貓遺體專用禮箱、犬貓遺體冰櫃，並建立街道死亡犬貓處理SOP。新北市前年4月建立路殺專案機制，對無主毛小孩，新北依無主動物屍體處理流程，統一由動保處集體火化。

基隆市動保所長陳瑞濱說，環保局採用專用紙箱處理浪浪屍體的作法，不視為廢棄物而「擬人化」處理，是對動物生命的一種尊重，也符合民眾的期待，身為動保機關很感謝環保局一起建構友善動物的城市。現在越來越多人對寵物死後都有尊重動物生命的作法，有的有祭祀儀式、遺體火化，甚至紀念塔位，因此已有其他縣市，對路殺的犬貓逐漸不再以廢棄物來處理，進行專業紙箱、屍袋或火化等程序。