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「合作共善、大愛人間」慈濟與基市府簽訂合作備忘錄

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市長林右昌（左）今與慈濟基金會執行長顏博文簽訂合作備忘錄，雙方將整合資源，讓基隆成為宜居城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（左）今與慈濟基金會執行長顏博文簽訂合作備忘錄，雙方將整合資源，讓基隆成為宜居城市。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府與慈濟慈善事業基金會今天簽訂合作備忘錄，共同建立慈善關懷及防災合作機制，促進環保生態及公益人文推廣教育，跨界合作打造幸福、健康、永續、充滿愛心的宜居城市。市長林右昌說，政府引進民間及企業力量協助改造城市，人民是最大的受惠者。

林右昌和慈濟基金會執行長顏博文今天在市府樓4禮堂簽訂合作備忘錄，雙方將在慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文領域整合資源，其他有助基隆慈善公益、人文精神提升事項，經雙方協議後也可納入。

林右昌說，公部門力量有限，整合民間及企業力量共同投入，能夠讓資源更完整。慈濟人是一股安定人心的力量，透過政府可讓慈濟對社會的關懷做到更全面性，更起作用。基隆正在進行城市改造，除靠地方與中央政府合作，藉由民間及企業力量參與協助，人民將是最大的受惠者。

顏博文表示，透過和政府合作，可以讓慈濟的理念更有力量。慈濟以前都是關懷個案，未來市府可提供政府觀點，選定有需要幫助的社區，由慈濟配合帶動鄉親跟鄰里轉變，讓生活更安定快樂。

基隆市消防局指出，慈濟基金會深耕基隆，提供多面向關懷與協助。舉例來說，2017年6月2日強降雨造成大武崙等地區嚴重淹水，慈濟師兄師姐出動超過50人協助清理復原。

消防局說，慈濟基金會去年在基隆平均每月關懷334戶弱勢家庭、長期濟助1205戶、獎助學金補助179人次、急難補助248件次、環境改善7戶，許多人受惠。希望能透過簽定備忘錄，雙方一起把慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文工作做得更周延，讓民眾感受到社會溫暖。

基隆市長林右昌（左）今與慈濟基金會執行長顏博文簽訂合作備忘錄，雙方將整合資源，讓基隆成為宜居城市。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（左）今與慈濟基金會執行長顏博文簽訂合作備忘錄，雙方將整合資源，讓基隆成為宜居城市。記者邱瑞杰／攝影

慈濟 基隆 林右昌

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