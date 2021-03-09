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劉一峰神父2500顆雞蛋出貨前被棄單 花蓮人搶購買光

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮劉一峰神父成立「愛心農場」，供弱勢族群飼養並販售土雞蛋，卻被棄單2500顆雞蛋，花蓮人發揮愛心搶購買光。圖／資料照
花蓮劉一峰神父成立「愛心農場」，供弱勢族群飼養並販售土雞蛋，卻被棄單2500顆雞蛋，花蓮人發揮愛心搶購買光。圖／資料照

花蓮玉里天主堂劉一峰神父去年成立「愛心農場」，供弱勢族群飼養並販售土雞蛋，基於信任原則，不會向購買人或單位收訂金，沒想到台北某扶輪社訂購2500顆雞蛋後，臨時棄單，志工只好打電話推銷，好在善心人士幫忙，一個上午就把雞蛋買光。未來愛心農場將酌收訂金，避免類似情形發生。

劉一峰神父為照顧弱勢開辦愛心農場，利用玉里豆腐店的豆渣養黑水虻，將黑水虻用作養雞的飼料，以天然的方式飼養，生產的土雞蛋品質優良，頗受民眾好評。這次棄單的扶輪社下訂250盒共2500顆雞蛋，卻在出單前臨時打電話告知不要了，但雞蛋容易壞掉，讓志工們非常著急，只能到處打電話推銷。

「謝謝大家的愛心」劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會執行長曾芷騏說，被棄單的事傳出去後，花蓮縣政府、花蓮公所等單位都來訂購，2500顆土雞蛋很快就賣光。

劉一峰今天照常忙於資源回收工作，還到山上看水源，不知情雞蛋被棄單一事，曾芷騏表示，因擔心劉一峰神父煩惱都不敢告知他，不過經過此事後，未來將收訂金再出貨，避免雞蛋過期浪費。

劉一峰神父（左2）曾贈送土雞蛋給玉里警分局，分享愛心。圖／資料照
劉一峰神父（左2）曾贈送土雞蛋給玉里警分局，分享愛心。圖／資料照

雞蛋 愛心 神父

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