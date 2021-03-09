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劉一峰神父愛心雞蛋被棄單 消息傳出立刻完售
花蓮玉里天主堂劉一峰神父成立「愛心農場」，為弱勢創造就業機會；日前某扶輪社訂購2500顆雞蛋，這兩天要出貨時卻臨時棄單，消息傳出後，花蓮人很快就把這批雞蛋買光。
劉一峰神父天涯若比鄰文化藝術基金會執行長曾芷騏說，劉一峰神父為照顧弱勢，在玉里鎮源城租一塊地養了200隻雞，讓弱勢者去照顧、有工作機會。因玉里豆腐店會產出大量豆渣，豆渣用來養黑水虻，黑水虻成為養雞飼料。雞隻下蛋品質優，經口耳相傳受到好評。
這次棄單的扶輪社一口氣下訂250盒共2500顆土雞蛋，出單前臨時電話告知「不要了」，讓志工們急得像熱鍋上的螞蟻，只好到處打電話推銷。
「花蓮人真的很有愛心，謝謝大家。」曾芷騏說，被棄單消息輾轉傳播出去後，包括花蓮縣政府、花蓮公所等許多單位都來訂購，很快就賣光被棄單的2500顆土雞蛋。
劉一峰神父今天上午忙於資源回收場工作，接著又去山上看水源，對於雞蛋被棄單的事並不知情。曾芷騏說，不敢把此事告訴劉神父怕他擔心，也知道他絕對不會責怪任何人，但是雞蛋有生鮮時效，經過此事件，未來會收取訂金再出貨。
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