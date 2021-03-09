主動廚房提供脊髓傷友工作 穩定收入更找回尊嚴

隱身花蓮吉安鄉的主動廚房是一處專為脊髓損傷者打造的工作環境，策畫人陳守實為員工找到傷友能負荷的工作項目，且做多少領多少，他說，不只有穩定的收入，更要給傷友尊嚴。

陳守實說，脊髓損傷者多半是因後天意外導致，因為行動不方便，成為「被動弱勢」，他相信只要提供友善的工作環境，傷友就可以自給自足，靠自己的力量成為手心向下的人，找回生命的價值跟尊嚴。

主動廚房成立於2020年9月，草創初期以2個貨櫃屋作為工作室，生產水餃、滷味、滷蛋及蜜漬芋頭等，6名傷友負責整理野菜、削芋頭皮、切塊、包水餃及包裝等工作，其中1名傷友因手指無法施力，就專為他設計用手心搓掉蛋殼的工作。

陳守實加上另4名工作人員，負責分料、烹煮及冷凍等需要移動的作業。陳守實說，對傷友採論件計酬，還設有獎勵機制，進步多的有進步獎金，做得少的則有鼓勵獎金，員工每人平均月收入是新台幣8000元到上萬元不等，三節禮金、年終等福利都有。

歐淳友跟太太蔡美雅都是主動廚房員工，他們每天開40分鐘車程上班，歐淳友說，受傷後和太太到處擺攤，曾1天只賺100多元，每天都要為下一餐煩惱，現在有了穩定的工作，生活有目標，他計畫存點錢，換一台舒適的轎車。

陳守實坦言，看到員工逐漸上手，一則喜一則憂，為求品質，產品不添加防腐劑，保存期限短，來不及賣出的產品只能銷毀，專做滷蛋的傷者，1小時可搓掉400顆蛋，因效率太好，銷量趕不上剝蛋殼的速度，為控制成本，這個月只好忍痛跟員工協調，暫時減少滷蛋產量，目前在努力增加銷售量。

儘管銷量陷入考驗，但不影響新廠房興建進度，陳守實說，180坪大的新廠房預計今年中完工啟用，空間動線、器材全是為脊髓損傷者設計，希望打造全台第一個友善脊損傷者工作場域，可提供30名傷友工作機會。