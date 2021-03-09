結合人文藝術 全國原住民運動會總錦標獎盃「香香的」

兩年一次的全國原住民族運動會即將在宜蘭登場，是國內原住民族最大型的綜合性體育賽事。今年設計的獎盃採用松木及香杉木雕刻而成，下方是蘭陽平原龜山島，不同名次的獎盃主圖騰是歷屆原民運吉祥物，原汁原味，而且帶有淡淡的木頭香。

全國原住民族運動會的總錦標獎盃與單項競賽獎盃今天亮相，有別於以往賽事大多所採用金屬或陶藝材質獎盃，今年特別以木頭雷射雕刻製成，各獎盃所設計的共同圖樣，包括底座是海洋中的龜山島，獎盃面牌上有拔河、射箭及日月星辰等意象。

第一名到第六名獎盃各有不同主圖騰，冠軍盃是今年原民運吉祥物「長鬃山羊」，第二名是108年原民運的吉祥物山小豬、第三名是106年吉祥物的五色鳥、第四名是台灣黑熊、第五名是水鹿、第六名是山豬，以雷射雕刻而成，其發想來自於先民在尚未發明文字與紙張前，會將重要的紀事刻劃在石頭、木頭等自然元素上。

縣長林姿妙表示，以取之森林中的素材來製作這屆大會的獎盃，完成了動人且具有溫度的作品；每座總錦標獎盃重約十幾公斤，厚實穩重，略帶木頭原味香氣，具有收藏價值。

全國原住民族運動會3月19日將在羅東文化工場登場，以「全原運在宜蘭、原來拿麼力High」為主題，20日至22日的三天賽事大多位於大同及南澳的兩個原住民鄉。

這是宜蘭民國96年後，相隔14年再度承辦這場大型賽事，共有來自全國各地的選手及隊職員共7千多人參加，3月6日已經在縣界的思源啞口舉辦聖火點燃，最近在各縣市傳遞聖火。