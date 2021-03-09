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女子失蹤22年亡故 基隆警比對助歸根

中央社 / 基隆9日電

新北市蘆洲區一名患有精神障礙的楊姓女子22年前走失，因查不出身分轉送到花蓮收容，經基隆警方比對終於確認身分，但已在民國108年過世，家人見到親人骨灰罈時不禁潸然淚下。

基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬去年12月間過濾資料後，發現台中市1間療養院及花蓮榮民總醫院玉里分院89年間曾收容身分不明女子，特徵及發生時地與楊姓女子相近，於是重啟調查。

許耀彬先安排楊婦的兒子先至台中療養院指認，家屬4人滿懷希望前往但落空，這名收容人不是楊姓婦人。警方再接再厲調取花蓮榮民總醫院玉里分院於89年收容、108年亡故的身分不明婦人生活照片供家屬指認，家屬一眼就認出是失蹤22年的母親。

警方表示，楊婦88年間在新北市蘆洲區住處走失，後輾轉由社政機關安置收容，因精神障礙無法表述身分，公告協尋也查無身分，社政機關因身分不明便將楊婦化名為「簡皮」，於89年轉送花蓮榮民總醫院玉里分院收容至108年亡故。

經警方長達3個月比對、送驗及申請，昨天終於辦理完所有程序，並協助家屬至花蓮玉里鎮公墓，當家屬見到失蹤22年的母親骨灰罈時，不禁潸然淚下，頻頻呼喊：「阿母，我們來帶妳回家了，妳有名有姓了，不再是無主孤魂。」

榮民 基隆

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