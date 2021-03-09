花蓮石梯坪鏢401公斤曼波魚 價錢好船長樂

台東縣成功漁港鏢旗魚季隨東北季風過去而結束，「金年財」號漁船北上花蓮石梯坪一帶鏢曼波魚，7日鏢得一尾401公斤超大曼波魚，並順利拍賣出新台幣4萬元好價錢。

這尾超大曼波魚在成功漁港拍賣，賣出4萬501元，「金年財」號漁船長黃金山說，如果在花蓮港拍賣，因為產量多價格就沒這麼好，讓他開心比出「讚」的手勢，留下難忘滿意的笑容。

台灣東部海域因為有黑潮洋流經過，成為曼波魚主要洄游路線，每年3至5月是盛產期，尤其花蓮新城外海經常可見牠的蹤跡。

擔任漁業文化導覽解說的成功鎮愛鄉協會理事長鄭國正說，鏢旗魚的鏢頭設計「三叉式」，但鏢曼波魚則只有一支細長的鏢叉，最主要的原因是曼波魚的表皮又粗又厚，單一的鏢叉設計才能把力量集中穿透表層射進魚體。

「比較特別的是鏢中曼波魚後，要立刻抓緊綁牢鏢繩」鄭國正指出，曼波魚被鏢叉射中時，只能靠兩邊胸鰭在海面上掙扎，此時絕不能讓曼波魚如螺旋般的沉入海水裡，否則魚體積龐大加上海水的阻力，想要把魚拉上來就很不容易。

而鏢旗魚法是讓鏢繩隨著魚體沉入海水中拖行，漁船緊追在後，待旗魚疲勞無力掙扎時收回鏢繩。

曼波魚被拉上船後，要立刻把最值錢的「龍腸」取出，用塑膠袋包好，並且要保持最佳冰存鮮度。

黃金山表示，鏢到的這尾曼波魚有401公斤，長221公分，寬263公分。通常曼波魚上岸不過磅秤重，因為公開拍賣時是直接喊整尾的價錢。

曼波魚又稱翻車魚，2002年花蓮漁業單位結合觀光單位為促銷翻車魚漁產，舉辦了一場「翻車魚盛宴」活動，後來因「翻車」名被認為不吉利，所以漁業單位再舉辦一場「為翻車魚更名、徵名」活動，由民眾票選，最後「曼波魚」名稱最高票當選。