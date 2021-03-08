宜蘭綠博邀新北市參展 侯友宜與林姿妙宣布新北周優惠

宜蘭綠色博覽會活動即將登場，今年縣政府邀請新北、花蓮、彰化縣參與展售特色物產，並首度推出「夥伴縣市周」，來自這三個縣市民眾各有一周是入場優惠價只要100元，友善迎接遊客暢玩美麗的綠色大地。

春季大型旗艦活動宜蘭綠色博覽會去年因疫情停辦，今年訂於3月27日至5月9日在占地60公頃的武荖坑風景區登場，為期44天，戶外寬廣的翠綠草坪與野溪生態；這次有別於宜蘭單一縣市舉辦活動框架，特別邀請新北市、花蓮縣、彰化縣參與「潮農聚落」展售特色物產。

為感謝外縣市參與策展，縣府推出夥伴縣市周，3月27日至4月2日開幕第一周「新北周」，不分平假日，新北市民比照宜蘭縣民100元入場，4月3日至4月9日是「花蓮周」，4月10日至4月16日是「彰化周」，當地縣民都能享有百元入場優惠，錯過時間回歸正常票價。

宜蘭縣政府今天到新北市啟動縣外宣傳，市長侯友宜表示，新北市是全台最大消費地，這次以「有機會更好」為主題，進駐綠博展示有機農業國際事務的願景，並示範各種智慧化販售、無人販售等商業模式，希望所有人都能在過程中看到「有機」價值。

縣長林姿妙表示，武荖坑風景區戶外場域，青山綠水，非常適合大家在寓教於樂的休閒體驗中學習友善環境，今年配合防疫，會要求入園民眾配戴口罩，在入口處設紅外線熱像測溫儀及各展館測量額溫，遊客數達6萬人上限時，視情況啟動總量管制，讓大家放心安心玩。