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花蓮吉安鄉新增39鄰 7906人戶口名簿及身分證換發

中央社 / 花蓮縣8日電

花蓮縣吉安鄉近年遷入人口增加，為全國人口數最多鄉，鄉公所整編村鄰後新增39個鄰，共3435戶、7906人須辦理戶口名簿及身分證換發，鄉公所提醒鄉民在未換發前，證件均有效。

吉安鄉面積有65平方公里，為全國人口數最多的鄉，是花東縱谷北端門戶，也是進入東海岸的必經之地。根據戶政資料，吉安鄉民國110年1月底有3萬2810戶，戶籍人口數約8萬3495人，次於花蓮市設籍的4萬1795戶、10萬2447人。

吉安鄉戶政事務所今天表示，吉安鄉因地方發展有異，造成各鄰戶數落差甚大，鄉公所依程序辦理（部分鄰別整併）行政區域調整，經花蓮縣政府核定，共有干城、永興、仁和、南昌、福興、吉安、慶豐、北昌、仁安、永安、東昌、仁里等12村部分鄰別變更，其中新增39個鄰，共3435戶、7906人須辦理戶口名簿及身分證換發。

為便利民眾換發身分證及戶口名簿，吉安鄉戶政事務所分別於各村活動中心設站受理，若無法於通知書所排定時間前往辦理，也可於任何上班時間至縣內任一戶政事務所申請，均為免費換發；在外縣市也可申請換發，但須繳納戶口名簿規費新台幣30元、身分證50元。

吉安鄉公所提醒鄉親，不是每個吉安鄉民都須辦理換證，只有接到通知書者才須辦理；戶口名簿及身分證在未換發前均屬有效，請鄉親放心。

2010年「今周刊」針對全國鄉鎮評比，吉安鄉以最高分榮膺全台最適合退休居住的「幸福小鎮」。吉安鄉距離中央山脈、太平洋各僅需5分鐘車程，氣候溫和、景致宜人、土壤肥沃、生活機能佳；鄉內有慈濟醫院、台開新天堂樂園等，適合歸鄉養老及城市移居的新移民

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