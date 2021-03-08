宜蘭綠色博覽會27日登場 新北市民持身分證享4折優惠

宜蘭綠色博覽會將於本月27日在蘇澳武荖坑風景區登場，今年特別邀情新北成為綠博盛會的夥伴縣市，宜蘭縣長林姿妙今日北上至新北市府與市長侯友宜共同舉辦「2021宜蘭綠色博覽會登場記者會」，邀請新北市民來參與一年一度的春季盛會。侯友宜表示，3月27日至4月2日為新北周，只要市民持身分證便可享有門票4折優惠。

2021宜蘭綠色博覽會今年活動主題連結聯合國「全球永續發展SDGs」，會將生態動物保育、氣候變遷行動、智慧農業、永續漁業、再生能源、減塑倡議融入策展規畫，打造一個在體驗中介能學習友善環境的「希望城堡」。

林姿妙表示，綠色博覽會將選在開闊的的武荖坑風景區舉辦，園內青山綠水，風景優美，相當適合全家大小一起來踏青，並在友善的環境中學習珍惜生態物種的觀念，達到寓教於樂的成效。

侯友宜指出，新北市擁有403萬人口，是全台最大的消費地，很高興宜蘭這次找上新北合作，希望市民都能踴躍參加活動，只要是設籍在新北市，或是身分證字號開頭為F的民眾購買門票都只要100元，對比原價250元，等於打了4折。

侯友宜表示，這次新北市也到宜蘭綠色博覽會設立新北館，並趁此機會把新北的有機農產品帶到博覽會，包括特產蕃薯、綠竹筍、山藥，讓很多愛好有機農產品的民眾都可以買到，且市府還結合超市無人販售機，民眾只要利用科技就能買到生產履歷相當清楚的農產品，希望大家一起合作，創造永續環境發展。