影／基隆市今辦228追思會 火車站前蔣公銅像拆除成話題

基隆市政府今天下午2點28分在海洋廣場舉辦228追思會，不遠處基隆火車站站前圓環內的故總統蔣中正銅像，多次成為抗議焦點。基隆市長林右昌致詞時，特別提及政治塑像退出公共空間、校園跟機關，因此繼文化中心、市警局移走蔣公銅像，圓環內銅像也配合國門廣場工程，在3月5日拆除遷移。

基隆市原本和其他縣市一樣，在2月28日舉辦追思活動。228相關社團指出，1947年3月8日國軍21師搭船從基隆港登岸時屠殺百姓，造成大量死傷。林右昌上任後，順應受難者家屬和228相關團體訴求改成3月8日，地點也從役政公園附近的228紀念碑改成海洋廣場。

今年的追思活動由社區大學喜悅合唱社暖場，2點28分出席人士默哀1分鐘。牧師帶領禱告後，安排來賓致詞，並在港邊獻花追思。

林右昌說，基隆八堵車站、基隆港邊和基隆高中都是228事件重要歷史場所。謝謝受難者家屬的堅持，228在現今台灣社會已非禁忌，而是能被誠實面對的事情。這幾年轉型正義工作已有一些進展，但還要繼續努力打拚。

林右昌表示，政治塑像退出公共空間，退出校園跟機關是轉型正義最基本的工作，文化中心1樓非常大座的蔣中正銅像，還有市警局的銅像都已遷移。最近配合國門廣場，也將火車站前的銅像拆除遷移。