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宜蘭綠色博覽會3/27登場 推夥伴縣市週有好康

中央社 / 新北8日電

宜蘭縣政府今天在新北市政府舉辦綠色博覽會記者會，宜蘭縣長林姿妙和新北市長侯友宜共同宣布綠博將於3月27日至5月9日在蘇澳武荖坑風景區登場，歡迎鄉親踴躍參與。

宜蘭縣政府今天在新北市政府6樓大禮堂舉辦「2021宜蘭綠色博覽會登場記者會」，侯友宜與林姿妙同台主持啟動儀式。

林姿妙表示，2021宜蘭綠色博覽會今年武荖坑風景區舉辦，活動主題連結聯合國「全球永續發展目標SDGs」，為落實防疫新生活，若有民眾發燒超過攝氏37.5度，將進行關懷勸導離園。

她表示，為表達對新北市、花蓮縣、彰化縣等夥伴縣市共同參展的感謝，綠博特別推出夥伴縣市週，其中3月27日至4月2日為新北週，身分證字號F開頭或設籍於新北市的民眾持身分證明文件，不分平假日，原250元票價將比照宜蘭縣民只要100元就好，能入場；錯過縣市週時間，將會回到正常公告票價，敬請把握機會踴躍參觀。

侯友宜表示，新北市政府今年會以「有機 會更好」為主題，在綠博展示新北市政府有機農業國際事務的願景、商業模式的發展，並示範各種智慧化販售、無人販售等商業設施，希望所有人都能在過程中看到「有機」的價值，並找到自己的「機會」，讓台灣農業「有機會更好」。

侯友宜 林姿妙

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