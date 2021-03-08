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台東林管處今年規畫7場次贈苗 提供23種苗木

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
台東林管處今年贈苗23種苗木。圖／林管處提供
台東林管處今年贈苗23種苗木。圖／林管處提供

三月植樹月，台東林管處關山工作站訂本月13日上午9點在延平鄉桃源國小贈苗，還會講解林木修剪、植栽美化及施作示範，希望鼓勵民眾共同植樹、護樹，民眾可憑發票換樹苗，參與者要戴口罩。

今年林務局植樹月贈苗以台灣原生種苗為主，苗木種類共23種，有終年常綠和季節性賞花型喬、灌木類，包括厚葉石斑木、雙花金絲桃、七里香、土肉桂、印度苦櫧、蘭嶼羅漢松、毛柿等。延平鄉多數鄉民為布農族人，關山工作站「客製化」準備青楓、羅氏鹽膚木及土肉桂等相關民俗植物。

關山工作站主任莊瓊昌說，活動當日憑今年1到3月發票2張換取1株苗木，發票將捐贈公益團體。現場另安排「森林版大富翁桌遊」活動，讓民眾在遊戲過程了解森林保護、棲地保育及國土綠網等知識。

台東林管處今年規畫7場次贈苗，提供23種苗木鄉。圖／林管處提供
台東林管處今年規畫7場次贈苗，提供23種苗木鄉。圖／林管處提供
台東林管處今年規畫7場次贈苗，提供23種苗木。圖／林管處提供
台東林管處今年規畫7場次贈苗，提供23種苗木。圖／林管處提供
台東林管處今年規畫7場次贈苗。圖／林管處提供
台東林管處今年規畫7場次贈苗。圖／林管處提供

發票 布農族人

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