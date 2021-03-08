台東東河香丁節逢產季首次喊停 皮薄多汁農民開放採果

台東縣東河鄉「晚崙西亞」開始盛產，今年農會因疫情首次取消香丁節促銷活動，農民憂心生意會受衝擊。總幹事廖博民說，今年產量、價格和去年差不多，平均每台斤40元，特級品可到60元，農會已協助收購次級品，今天起集中打汁，也在通路協助促銷。

東河鄉香丁種植面積約80公頃，年產量約百萬公斤，每年2月開始成熟，一直生產到4月。每年3月香丁節都能吸引大批遊客參與，帶動生意，辦十多年的香丁節今年因疫情確定叫停，農民擔心消費者沒有活動會「忘記」採購，決定開放採果。

農會表示，去年到今年初生長期夠冷，今年果實皮薄多汁，甜度高。

泰源幽谷老農李崑鵠果園近期已開放觀光採果，金黃色果實漂亮又好吃，民眾採的很開心。80多歲的李崑鵠曾獲神農獎、全國十大傑出農民，已種香丁66年，品質獲消費者肯定。