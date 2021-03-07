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八堵火車站鋼構停車場封閉違停更嚴重 警3月15日加強取締

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆八堵火車站旁鋼構機車停車場封閉，八堵路旁機車違停情況更加嚴重。記者邱瑞杰／攝影
基隆八堵火車站旁鋼構機車停車場封閉，八堵路旁機車違停情況更加嚴重。記者邱瑞杰／攝影

基隆八堵火車站旁的鋼構機車停車場，因結構鏽蝕有崩塌危險封閉，讓當地違停亂象惡化。市府已在八堵路旁加畫機車停車格，警方近日張貼「勸導單」，告知民眾3月15日起加強取締違停，希望騎士到新設停車格停車，違者將舉發處600到1200元罰鍰。

八堵火車站與228公園間的鋼構機車停車場，原可停放110到120輛機車。由於鋼構鏽蝕，經技師鑑定有崩塌之虞，市府今年1月中旬封閉停車場。少了這處停車空間，八堵火車站前八堵路違停情況更加嚴重。

市府交通處停車管理科耳張以正說，已將八堵火車站外原有機車格寬度，比照北市從100公分減到70公分，並在八堵車站對面、八堵路127巷口的八堵路旁增設機車格，共計增加160個機車格。

1名騎士說，以前從暖暖、過港騎機車到八堵火車站搭車，停在鋼構停場很方便，現在增加的停車格畫在火車站對面，必須騎過八堵火車站，往七堵再騎一小段路迴轉才能停車，而且還得等紅綠燈才能穿越八堵路，並不是很方便。

張以正說，民眾如果在八堵火車站前八堵路旁違停，停車或牽車都可能與行駛車輛發生碰撞，所以當地路旁不宜畫設機車停車格。為了自己和他人安全，請民眾多花3、5分鐘，把機車停在停車格。

警方表示，騎士因為趕搭火車或貪圖方便，將機車停在228公園外八堵路側畫設紅線路段，危及過往人車安全。近日已在附近張貼勸導告示，表示將在3月15日起將加強取締，呼籲民眾遵守交通規則，避免收到罰單荷包失血。

基隆八堵火車站旁鋼構機車停車場封閉，基市府在八堵火車站對面八堵路旁增設機車格，供民眾停車。記者邱瑞杰／攝影
基隆八堵火車站旁鋼構機車停車場封閉，基市府在八堵火車站對面八堵路旁增設機車格，供民眾停車。記者邱瑞杰／攝影
基隆警方在八堵火車站外張貼「勸導單」，告知民眾3月15日起加強取締違停。記者邱瑞杰／翻攝
基隆警方在八堵火車站外張貼「勸導單」，告知民眾3月15日起加強取締違停。記者邱瑞杰／翻攝

火車站 違停 停車場

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