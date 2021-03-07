八堵火車站鋼構停車場封閉違停更嚴重 警3月15日加強取締

基隆八堵火車站旁的鋼構機車停車場，因結構鏽蝕有崩塌危險封閉，讓當地違停亂象惡化。市府已在八堵路旁加畫機車停車格，警方近日張貼「勸導單」，告知民眾3月15日起加強取締違停，希望騎士到新設停車格停車，違者將舉發處600到1200元罰鍰。

八堵火車站與228公園間的鋼構機車停車場，原可停放110到120輛機車。由於鋼構鏽蝕，經技師鑑定有崩塌之虞，市府今年1月中旬封閉停車場。少了這處停車空間，八堵火車站前八堵路違停情況更加嚴重。

市府交通處停車管理科耳張以正說，已將八堵火車站外原有機車格寬度，比照北市從100公分減到70公分，並在八堵車站對面、八堵路127巷口的八堵路旁增設機車格，共計增加160個機車格。

1名騎士說，以前從暖暖、過港騎機車到八堵火車站搭車，停在鋼構停場很方便，現在增加的停車格畫在火車站對面，必須騎過八堵火車站，往七堵再騎一小段路迴轉才能停車，而且還得等紅綠燈才能穿越八堵路，並不是很方便。

張以正說，民眾如果在八堵火車站前八堵路旁違停，停車或牽車都可能與行駛車輛發生碰撞，所以當地路旁不宜畫設機車停車格。為了自己和他人安全，請民眾多花3、5分鐘，把機車停在停車格。