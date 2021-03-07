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部落不滿沙灘車占用 花縣府輔導業者遵守規定

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮有沙灘車業者利用鹽寮部落聚會所成為營業據點，引起部落居民不滿。記者王思慧／攝影
花蓮有沙灘車業者利用鹽寮部落聚會所成為營業據點，引起部落居民不滿。記者王思慧／攝影

花蓮壽豐鄉鹽寮聚會所下方有一處長年積砂的沙灘地，吸引沙灘車業者攬客，讓遊客騎乘沙灘車奔馳，業者更把聚會所當成營業據點，讓附近居民不滿，質疑沙灘車合法性。不過花蓮縣政府的「沙灘車活動注意事項」只管到加灣海灘，鹽寮沙灘地目前無法源依據，縣府將輔導業者遵守相關規定。

鹽寮聚會所下方的沙灘地，是1991年建置的鹽寮漁港北防波堤，長年受東北季風及颱風影響，北側淤積砂石，逐漸累積出長約1公里、寬約100公尺的沙灘地。有業者看中出資10餘輛沙灘車，吸引遊客騎沙灘車一覽風光，並有簡單造景供遊客拍照。

為避免沙灘車出意外，花蓮縣政府在2019年公告「所轄近海範圍沙灘車活動注意事項」，但活動範圍只有和平溪到花蓮西出海口海岸線，鹽寮沙灘地未在範圍內。觀光處代理處長張志翔表示，縣府對於沙灘車這類新興型態的遊憩活動，多持開放、輔導立場，要求業者遵守注意事項，包括駕駛者持有重型機車以上駕照，保險、商業登記、救生衣等，並遵守各土地主管機關的相關規定。

業者霸佔鹽寮部落聚會所引起民怨，鹽寮村長簡福其指出，部落很多居民質疑，聚會所是阿美族辦理歲時祭儀場所，去年12月左右有業者進駐，不但在雨天將沙灘車停放在聚會所裡，更在柱子上貼滿廣告標語等，將聚會所當成營業據點，感到不被尊重。

鹽寮部落頭目施鑫旺說，日前有召開部落會議討論，但部落很多人都在外地，沒人表達意見，認為沙灘車可促進地方觀光，無償出借聚會所給業者沙灘車避雨用，沒有收一毛錢。

縣府原民處長陳建村表示，各部落聚會所交給鄉鎮市公所自行管理或委託各部落管理，針對在聚會所的營業行為，須探究為臨時性還是常態性，應由鄉鎮市公所輔導部落及業者協商，並尊重部落居民想法及決議，找到雙贏平衡點。

有業者看中花蓮鹽寮聚會所下方一處長年積砂的沙灘地，運來沙灘車供遊客騎乘、拍照，引起居民質疑合法性，縣府承諾會輔導業者遵守規定。圖／民眾提供
有業者看中花蓮鹽寮聚會所下方一處長年積砂的沙灘地，運來沙灘車供遊客騎乘、拍照，引起居民質疑合法性，縣府承諾會輔導業者遵守規定。圖／民眾提供
業者將鹽寮部落聚會所當成營業據點，在柱子上貼滿沙灘車廣告標語等，引起部落居民不滿。記者王思慧／攝影
業者將鹽寮部落聚會所當成營業據點，在柱子上貼滿沙灘車廣告標語等，引起部落居民不滿。記者王思慧／攝影

沙灘 駕照 平溪

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