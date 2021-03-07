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宜蘭員山福園納骨塔飽和 第三期工程將新增3.4萬個塔位

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山福園納骨塔已飽和，縣長林姿妙今天會勘第三期工程進度明年3月完工，將新增3.4萬個塔位。 圖／縣府提供
宜蘭員山福園納骨塔已飽和，縣長林姿妙今天會勘第三期工程進度明年3月完工，將新增3.4萬個塔位。 圖／縣府提供

宜蘭員山福園的第一、二期納骨塔位已飽和，縣政府進行第三期納骨樓暨牌位區興建工程，工程截至3月3日止，實際進度達26.72%，進度超前1.38%，預計明年3月底完工，可增加3萬4000個塔位。

員山福園第三期工程將明天完成一樓結構混凝土澆置，縣長林姿妙今天前往了解施工狀況，此案政府歷經2次變更開發計畫，工程經費1億3976萬元，將納骨櫃位增加3萬4千個，並為滿足地方鄉親對納骨設施的需求，規劃個人式、家族6人、12人式及宗教區雙人式等不同需求型態的納骨櫃，每位塔位收費預計5萬多元，為目前宜蘭縣內最大的納骨設施。

屬於殯葬一元化服務的員山福園，第一、二期約有1萬5000多個塔位，現在已全部額滿，第三期納骨設施工程規劃興建地下1層、地上3層，建築物設置有2部電梯，地下1層也可提供32席停車位。

在空間規畫上以「往者的居所，生者的場所」構想出發，納骨設施採室內空間配置，引入自然性光線與氣流，除克服宜蘭多雨氣候又能融入自然，並積極爭取綠建築標章，打造符合環境永續發展的現代化納骨塔理念，提供民眾幽雅舒適的追思空間。

宜蘭員山福園納骨塔已飽和，縣長林姿妙今天會勘第三期工程進度明年3月完工，將新增3.4萬個塔位。 圖／縣府提供
宜蘭員山福園納骨塔已飽和，縣長林姿妙今天會勘第三期工程進度明年3月完工，將新增3.4萬個塔位。 圖／縣府提供
宜蘭員山福園納骨塔已飽和，縣長林姿妙今天會勘第三期工程進度明年3月完工，將新增3.4萬個塔位。 圖／縣府提供
宜蘭員山福園納骨塔已飽和，縣長林姿妙今天會勘第三期工程進度明年3月完工，將新增3.4萬個塔位。 圖／縣府提供

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