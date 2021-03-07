雙連埤生態教室集資所建 荒野協會和當地民眾爭使用權

宜蘭員山鄉雙連埤蘊育豐富又多種水生植物，長年有賴荒野保護協會幫忙整理維護，最近因雙連埤生態教室使用問題，地方與荒野協會意見相左，引爆爭議浮上抬面。鄉公所今首度對外發表聲明，生態教室早年為地方民眾集資所興建，如今當地居民變得沒有使用權，再怎麼樣都說不過去。

生態教室這棟建築最早是由當地耆老與民眾集資興建，做為社區活動中心，因設雙連埤分校而交給縣府使用，少子化之後廢校，縣府多年來出租給荒野保護協會當生態教室，除了活動聚會，志工清除雙連埤外來種入侵植物時也有個休憩及清洗之處；不過當地民眾也想使用該校舍建築，與荒野協會難以融合共存，陳情民代曾經前往會勘。

直到去年底，3年一次的租約到期，地方要求使用建築的聲浪不斷，以致縣府未續租，最近居中開過幾次協調會，由於尚未有其它單位進駐，所以目前仍是荒野協會使用中。

未續租爭議搬上抬面，還扯出土地因為是鄉公所的，鄉公所要規畫設置客家文化館，導致縣府不續租，挨批環保立縣淪喪，荒野日前還一度揚言發動連署搶救生態教室。

爭議數日，員山鄉公所今首度對外發表聲明，指雙連埤生態教室空間使用問題，並非生態與文化價值之選擇，更非「環保立縣」與「文化立縣」精神之對抗，將議題簡化為價值的衝突或取捨，不但無助於解決使用空間運用爭議，反而失焦且不利凝聚共識。

鄉公所強調，雙連埤生態教室為公共場域，本非只許特定團體能夠進駐運用，尤其該建築是當地唯一公共空間，資源有限，更須展現高度包容與尊重。

長期以來當地居民希望能共用活動空間，衍生與承租單位間不少衝突，公所接受陳情，因此向縣府提出使用需求，希望重新規畫公共空間，讓在地居民能有「合理公平」使用機會，未來除納入地方使用需求，也會維持原有生態保育及教育功能。

鄉公所目前朝向「多功能活動空間」規畫中，客家文化保存工作僅為其中一部分，還涵蓋更多生活、生態、生產、友善耕作及其他在地人文元素等面向，同時並未排斥任何單位或團體共同使用。