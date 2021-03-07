雙連埤生態教室集資所建 荒野協會和當地民眾爭使用權
宜蘭員山鄉雙連埤蘊育豐富又多種水生植物，長年有賴荒野保護協會幫忙整理維護，最近因雙連埤生態教室使用問題，地方與荒野協會意見相左，引爆爭議浮上抬面。鄉公所今首度對外發表聲明，生態教室早年為地方民眾集資所興建，如今當地居民變得沒有使用權，再怎麼樣都說不過去。
生態教室這棟建築最早是由當地耆老與民眾集資興建，做為社區活動中心，因設雙連埤分校而交給縣府使用，少子化之後廢校，縣府多年來出租給荒野保護協會當生態教室，除了活動聚會，志工清除雙連埤外來種入侵植物時也有個休憩及清洗之處；不過當地民眾也想使用該校舍建築，與荒野協會難以融合共存，陳情民代曾經前往會勘。
直到去年底，3年一次的租約到期，地方要求使用建築的聲浪不斷，以致縣府未續租，最近居中開過幾次協調會，由於尚未有其它單位進駐，所以目前仍是荒野協會使用中。
未續租爭議搬上抬面，還扯出土地因為是鄉公所的，鄉公所要規畫設置客家文化館，導致縣府不續租，挨批環保立縣淪喪，荒野日前還一度揚言發動連署搶救生態教室。
爭議數日，員山鄉公所今首度對外發表聲明，指雙連埤生態教室空間使用問題，並非生態與文化價值之選擇，更非「環保立縣」與「文化立縣」精神之對抗，將議題簡化為價值的衝突或取捨，不但無助於解決使用空間運用爭議，反而失焦且不利凝聚共識。
鄉公所強調，雙連埤生態教室為公共場域，本非只許特定團體能夠進駐運用，尤其該建築是當地唯一公共空間，資源有限，更須展現高度包容與尊重。
長期以來當地居民希望能共用活動空間，衍生與承租單位間不少衝突，公所接受陳情，因此向縣府提出使用需求，希望重新規畫公共空間，讓在地居民能有「合理公平」使用機會，未來除納入地方使用需求，也會維持原有生態保育及教育功能。
鄉公所目前朝向「多功能活動空間」規畫中，客家文化保存工作僅為其中一部分，還涵蓋更多生活、生態、生產、友善耕作及其他在地人文元素等面向，同時並未排斥任何單位或團體共同使用。
鄉公所表示，肯定宜蘭荒野保護協會與志工多年來在雙連埤生態保育與環境教育的貢獻與成果，未來也會持續支持生態維護與教育工作，並將廣為蒐集地方意見，希望環境永續與在地居民生活共存共榮，互相理解，共創雙贏。
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