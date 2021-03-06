基隆首家純失智日照中心成立 每日可收托28人喘息首選

基隆市首座純失智日間照顧中心「迎養日間照顧中心」，今天成立，位在仁愛區銘傳商業大樓5樓，位市中心的精華地帶，交通方便，每日可收托純失智症服務對象28人，為失智家庭喘息的首選。

失智型日間照顧服務，除了提供一般生活照顧外，加強失智症者現實導向、認知活動，並透過懷舊課程、營養餐食服務，建立規律的生活，使失智症者情緒穩定，維持既有生活功能，降低家屬的照顧壓力。

市府社會處吳挺鋒處長表示，失智症日間照顧中心提供了一個良好的環境，刺激服務對象認知、感官及肌力，預防延緩失智症，也可以減輕家屬照顧負擔。另若有市民有日間照顧的需求，可打長照服務專線1966，只要一通電話，就可由專業的照管專員提供評估並整合各項所需長照服務。

吳挺鋒說，人老了時常容易忘記事情為老年人日常常態，使家屬很容易忽視失智症症狀，會認為這種疾病是正常的，因而產生家庭問題，透過單位專業的諮詢，由單位教導家屬失智症相關知識，含就醫及用藥並如何與失智症家人共處。

迎養日間照顧中心負責人許睿慈說，透過每日來到日照中心，看著其他長者每日進行活動，由中心照服老師引導，透過護理師評估觀察，協助家屬就診，追蹤失智症狀疾病，並教導家屬有關失智症相關知識。