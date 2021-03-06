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原民運在宜蘭 今赴思源埡口點燃聖火

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
原民運今年在宜蘭舉行，一早到海拔近2000公尺的大同鄉思源埡口，以傳統打火石取火方式點燃聖火。圖／縣政府提供
原民運今年在宜蘭舉行，一早到海拔近2000公尺的大同鄉思源埡口，以傳統打火石取火方式點燃聖火。圖／縣政府提供

全國原住民族運動會將於3月19日起在宜蘭舉行，預計超過5000名選手齊聚。籌備會今天到海拔將近2000公尺的大同鄉思源埡口，以打火石取火的古老方式，點燃聖火，展開全國聖火傳遞工作，將以12天，傳遞到本島及離島共21縣市。

原民運今年再度回到宜蘭，是宜蘭繼2007年後，相隔14年再度承辦。3月19日在羅東文化工場開幕，接著展開競技。賽事分成原住民族擅長運動、原住民族傳統民俗運動兩大類，包括田徑、柔道、射箭、樂舞、摔角、鋸木、狩獵、擲矛共17個項目，有來自全國好手、55個原鄉族人們、南島語族國家、新南向國家超過5000名選手共赴盛會。

籌備處今天舉辦以傳統方式舉行取火儀式，縣長林姿妙、立委高金素梅、教育部體育署副署長林哲宏等人，一同到大同鄉思源埡口，先由耆老教導示範打火石取火，接著由擔綱取火重任的三兄弟張家駿、陳正崴、徐磊成功取火，耆老將引火把交給林姿妙等人，點燃母火，交給三兄弟完成點燃聖火儀式。

縣政府表示，三兄弟歷年來在原民運都有亮眼成績，聖火點燃後，由三兄弟帶隊出發，先在大同鄉內各村傳遞，下午來到大同鄉公所交棒，再由聖火隊展開12天、21縣市的全國聖火傳遞工作。

縣府表示，全原運聖火車隊分成兩條路線，本島今起逆時鐘從基隆市展開，離島路線則於8日至11日傳遞，本屆連江縣和金門縣首度有代表隊參賽，也是一大亮點。

縣長林姿妙期盼藉由全台聖火傳遞，提高宜蘭能見度，也歡迎全國民眾屆時到宜蘭，為優秀的原住民選手加油打氣。

原民運今年在宜蘭舉行，一早到海拔近2000公尺的大同鄉思源埡口，以傳統打火石取火方式點燃聖火。圖／縣政府提供
原民運今年在宜蘭舉行，一早到海拔近2000公尺的大同鄉思源埡口，以傳統打火石取火方式點燃聖火。圖／縣政府提供
原民運今年在宜蘭舉行，一早到海拔近2000公尺的大同鄉思源埡口，以傳統打火石取火方式點燃聖火。圖／縣政府提供
原民運今年在宜蘭舉行，一早到海拔近2000公尺的大同鄉思源埡口，以傳統打火石取火方式點燃聖火。圖／縣政府提供

聖火 原住民 林姿妙

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