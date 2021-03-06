幾米團隊將撤出幸運轉運站 宜縣府：會共同構思新亮點

宜蘭火車站旁的「幸福轉運站」，因經營的幾米團隊不堪虧損，傳出這個月底就會熄燈，5月下旬合約到期後撤出，讓外界大感惋惜。縣政府今天表示，已多次與廠商溝通，但對方不堪虧損，只能尊重，未來若再招標，仍會維持現有經營模式；此外，火車站周邊還有幾米廣場、飛天小火車等，縣府會繼續與幾米團隊合作，讓幾米作品有更多元的呈現。

幸福轉運站原本是舊的台汽客運站，閒置多年，縣政府5年前與土地所有單位國有財產署合作共同開發，定位為身障、弱勢者職訓、產品展售園區。經過招商，由幾米品牌行銷團隊墨色國際股份有限公司進駐，以幾米畫作為主題設置裝置藝術、販售幾米周邊商品。

5年合約將於今年5月23日到期，縣府收到墨色通知，因不堪連年虧損，尤其去年疫情重創，營運壓力相當大，決定不再續約。墨色團隊還規畫，這個月底就會先結束營運。

縣府社會處長林蒼蔡今天說，已經與廠商溝通過，但對方有營運成本的考量，也不能勉強，只能尊重。

林蒼蔡表示，幸福轉運站是由縣府向國有財產局租地，租約5年，縣府已發文給國產署希望繼續租用，若獲得國產署同意，會再對外招商，營運模式不變，未來有新團隊進駐，合約仍會維持目前的條件，要求與弱勢、身心障礙機構結合，屆時仍會鼓勵墨色來投標。

他說，雖然墨色將撤出幸福轉運站經營，但不代表雙方合作關係就會中止。轉運站對面是幾米廣場，一旁還有丟丟噹廣場的飛天小火車，都是很具有幾米特色的景點，雙方可以持續合作，讓幾米作品有更多元的呈現。