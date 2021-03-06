中央推社會住宅 花蓮美崙14億蓋401戶預計6月發包

為加速蔡英文總統8年20萬戶社會住宅政策，行政院在花、東選定5處基地進行評估，其中花蓮市民意段土地已完成先期規畫，將斥資14億，在球崙二路、華泰街口興建401戶，預計最快6月發包，未來只租不賣，租金最低一個月只要4000元。

行政院東部聯合服務中心表示，花東5處基地分別是花蓮2處、台東3處；花蓮部分，樹人段483地號還在前期規畫階段，民意段640地號已經完成先期規畫，最快6月發包，希望3年內完工。

民意段土地為國有財產署所有，附近都是住宅區，東服中心與營建署、國家住宅及都市更新中心規畫將興建地上10層、地下2層的社會住宅，共401戶、183個停車位。分成12、18及24坪3種規格，未來7成提供一般戶、3成供經濟或社會弱勢的優先戶租用。

東服中心執行長洪宗楷說，花蓮市房租每坪每月約600元，花蓮美崙社宅一般戶每坪租金只要424元，優先戶339元，換算下來，12坪的優先戶每月約4068元，24坪也只要8136元；一般戶租金則在5088至1萬176元間，汽車停車位每月1800元，都比市場行情低。

洪宗楷說，花蓮美崙社會住宅興建費用14億元，來自內政部社會住宅興辦計畫，這個區塊周邊生活機能良好，土地取得將會由國產署無償撥用；近期會邀集縣府、國產署等現地會勘。

「正面看待」花蓮縣租賃住宅服務商業同業公會理事長曾施傑說，社會住宅有助促進都市更新，花蓮市區租屋市場略呈供過於求，但是蛋黃區很搶手，承租率高。行政院選定的花蓮首座社宅位於美崙，離市區約10幾分鐘車程，雖然租金較低廉，但交通距離還是重要考量，認為社宅不致對租屋市場造成衝擊，較可能影響到的是在距市區較遠處，如吉安鄉福興、慶豐村租屋者，租金低廉的社宅就有吸引力。