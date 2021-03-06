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蘭嶼族人循傳統將家傳「瑪瑙」掛欄杆 隆重迎飛魚！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
招魚祭儀後的掛瑪瑙習俗，成為飛魚季裡重要的一環。圖／蘭嶼楊姓族人提供
招魚祭儀後的掛瑪瑙習俗，成為飛魚季裡重要的一環。圖／蘭嶼楊姓族人提供

台東蘭嶼一年一度的飛魚季到來，島上雅美（達悟）族人招魚祭後依循傳統把家傳「瑪瑙」飾品掛在住家外魚杆架上，代表隆重迎接飛魚的到來，也代表對飛魚的尊重，賜於族人豐富的食糧。

「我們是非常珍惜飛魚！」蘭嶼居民黃明德說，招魚祭過後，依循傳統歲時祭儀，由10人舟首次在夜間捕撈飛魚，放置船艙一晚後，隔天再把飛魚拿到庭院處理，同時也把瑪瑙跟飛魚並掛在魚杆架上，表示隆重歡迎飛魚。

飛魚是蘭嶼雅美（達悟）族人非常重要的食物來源之一，每年3月飛魚隨著黑潮迴游到蘭嶼海域，族人舉行招請飛魚前來的招魚祭後，族人便開始捕飛魚，其中，招魚祭儀後的掛瑪瑙習俗，成為飛魚季裡重要的一環。

蘭嶼耆老Syaman Ngalngalen說， 為了開心迎接飛魚到來，部落婦女會盛裝傳統服飾，同時把家傳的瑪瑙及項鍊飾品，和第一次抓到的飛魚掛在一起，感謝飛魚賜於他們豐富的食糧，也對飛魚尊重，相反的則會帶來欠收。

據了解，雅美（達悟）族人在不同的月份用不同的方式，來捕不同的魚類，也發展出許多傳統歲時祭儀和禁忌，不僅調節了海洋魚類的生態，而吃飛魚的季節限制，也遏止了人類濫捕的情況發生。

蘭嶼島上耆老表示如果沒把家傳瑪瑙飾品和第一次捕撈上來飛魚掛在一起，今年就會欠豐收。圖／蘭嶼楊姓族人提供
蘭嶼島上耆老表示如果沒把家傳瑪瑙飾品和第一次捕撈上來飛魚掛在一起，今年就會欠豐收。圖／蘭嶼楊姓族人提供
台東蘭嶼一年一度的飛魚季到來，島上雅美（達悟）族人招魚祭後依循傳統把家傳「瑪瑙」飾品掛在住家外魚杆架上，代表隆重迎接飛魚的到來，也代表對飛魚的尊重，賜於族人豐富的食糧。圖／蘭嶼楊姓族人提供
台東蘭嶼一年一度的飛魚季到來，島上雅美（達悟）族人招魚祭後依循傳統把家傳「瑪瑙」飾品掛在住家外魚杆架上，代表隆重迎接飛魚的到來，也代表對飛魚的尊重，賜於族人豐富的食糧。圖／蘭嶼楊姓族人提供

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