聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘭嶼族人循傳統將家傳「瑪瑙」掛欄杆 隆重迎飛魚！
台東蘭嶼一年一度的飛魚季到來，島上雅美（達悟）族人招魚祭後依循傳統把家傳「瑪瑙」飾品掛在住家外魚杆架上，代表隆重迎接飛魚的到來，也代表對飛魚的尊重，賜於族人豐富的食糧。
「我們是非常珍惜飛魚！」蘭嶼居民黃明德說，招魚祭過後，依循傳統歲時祭儀，由10人舟首次在夜間捕撈飛魚，放置船艙一晚後，隔天再把飛魚拿到庭院處理，同時也把瑪瑙跟飛魚並掛在魚杆架上，表示隆重歡迎飛魚。
飛魚是蘭嶼雅美（達悟）族人非常重要的食物來源之一，每年3月飛魚隨著黑潮迴游到蘭嶼海域，族人舉行招請飛魚前來的招魚祭後，族人便開始捕飛魚，其中，招魚祭儀後的掛瑪瑙習俗，成為飛魚季裡重要的一環。
蘭嶼耆老Syaman Ngalngalen說， 為了開心迎接飛魚到來，部落婦女會盛裝傳統服飾，同時把家傳的瑪瑙及項鍊飾品，和第一次抓到的飛魚掛在一起，感謝飛魚賜於他們豐富的食糧，也對飛魚尊重，相反的則會帶來欠收。
據了解，雅美（達悟）族人在不同的月份用不同的方式，來捕不同的魚類，也發展出許多傳統歲時祭儀和禁忌，不僅調節了海洋魚類的生態，而吃飛魚的季節限制，也遏止了人類濫捕的情況發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言