蘭嶼族人循傳統將家傳「瑪瑙」掛欄杆 隆重迎飛魚！

台東蘭嶼一年一度的飛魚季到來，島上雅美（達悟）族人招魚祭後依循傳統把家傳「瑪瑙」飾品掛在住家外魚杆架上，代表隆重迎接飛魚的到來，也代表對飛魚的尊重，賜於族人豐富的食糧。

「我們是非常珍惜飛魚！」蘭嶼居民黃明德說，招魚祭過後，依循傳統歲時祭儀，由10人舟首次在夜間捕撈飛魚，放置船艙一晚後，隔天再把飛魚拿到庭院處理，同時也把瑪瑙跟飛魚並掛在魚杆架上，表示隆重歡迎飛魚。

飛魚是蘭嶼雅美（達悟）族人非常重要的食物來源之一，每年3月飛魚隨著黑潮迴游到蘭嶼海域，族人舉行招請飛魚前來的招魚祭後，族人便開始捕飛魚，其中，招魚祭儀後的掛瑪瑙習俗，成為飛魚季裡重要的一環。

蘭嶼耆老Syaman Ngalngalen說， 為了開心迎接飛魚到來，部落婦女會盛裝傳統服飾，同時把家傳的瑪瑙及項鍊飾品，和第一次抓到的飛魚掛在一起，感謝飛魚賜於他們豐富的食糧，也對飛魚尊重，相反的則會帶來欠收。