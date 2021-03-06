台灣龍珠基隆嶼3月15開放登島 挑戰登頂360度獨特海景

有「台灣龍珠」之稱的基隆嶼，今年將在3月15日開放登島，基隆市政府推出國旅亮點提供新選擇，開放時間為3月到10月，可以搭配「基隆-離島」遊程走訪秘境，一探基隆嶼豐富的生態景觀及「基隆嶼十景」，也可挑戰「登頂」，可欣賞360度無障礙視角的獨特海景，感受基隆觀光的魅力。

市府觀光及城市行銷處曾姿雯處長今天表示，市府自2019年起開放民眾登島旅遊，每天限定1200個名額，今年預計自3月15日至10月31日開放基隆嶼登島，民眾可至基隆旅遊網點選「基隆嶼觀光預約平台」查詢登島資訊並向登島船家預約，行程相當熱門。

已完成預約登記的旅客將可以從基隆港小艇碼頭、八斗子觀光漁港（碧砂漁港）或八尺門漁港登船出發，參加基隆嶼「環島+遶島」2小時行程或「全島＋遶島」3.5小時行程，

島上有專業導覽解說人員，遊客可找「基隆嶼十景」，包括基隆海檻、楠田上等兵殉職碑、隧道、碉堡、停機坪、基隆嶼８號、跳石海岸、土地公廟、觀音巖及基隆嶼燈塔等，每年5至6月有百合花季，9至10為月金花石蒜花季，百花齊放，美不勝收。登山步道登頂可俯瞰周邊的美景，是必拍的照片。

旅客除基隆嶼登島觀光外，建議從基隆港出發的旅客，在登島前後可以到基隆西岸旅遊，參觀仙洞巖、佛手洞、外木山、情人湖、海洋廣場、郵輪港區等等知名景區；從碧砂漁港出發的旅客，建議規畫八斗子車站、海科館、潮境公園、大坪海岸、忘憂谷等等特色行程；從八尺門漁港出發的旅客，建議可以安排正濱漁港色彩屋、阿根納造船廠及和平島公園。

詳細資訊可參考：

基隆旅遊網

https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

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