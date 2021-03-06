花蓮鯉魚潭面染紅引關注 學者調查是無毒葡萄球藻孳生

花蓮鯉魚潭風景區水面近日一片紅，引起遊客、周邊商家關切，花東縱管國家風景區管理處委託國立東華大學調查，發現是葡萄球藻，主要分布在潭北、潭西，雖然無毒也不是外來汙染，但因面積較大，已布設攔油索、吸油棉吸附，減少擴散。

位於壽豐鄉的鯉魚潭是花蓮縣重要風景區，也是太平洋燈會的展區之一，每逢假日，不少遊客到這裡環潭健走、爬步道，或是踩腳踏船、划獨木舟等水面遊憩活動。近日民眾陸續發現「潭面變紅了」，擔心是遭到汙染。

花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭管理站主任蔡威平表示，潭面約在1月中旬出現紅色懸浮物，主要漂散在潭北、潭西，已委託國立東華大學學者調查，確認是無毒的葡萄球藻。

蔡威平說，學者推測是近日溫差大，帶動湖底水流，底泥營養鹽遭到翻攪，加上近日天氣比較熱，讓藻類大量孳生。葡萄球藻是無毒的天然物質，也會自然沉到湖底，過去也曾發生過，只是這次面積確實比較大，影響到景觀，因此先布設吸油棉和攔油索，嘗試吸附藻類。