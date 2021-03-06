好浪漫！台東飛行傘「密謀」上演求婚記 女方說：Yes！

3月14日白色情人節快到了，來自台南南科一對相識4年的科技新貴，日前到台東鹿野高台搭飛行傘，在男方與飛行傘業者精心「密謀」後，上演一段求婚記，讓女方難忘的說聲：「Yes！」。

「妳願意嫁給我嗎？」劉姓男子見到黃姓女友從天而降，向前下跪對女友求婚，黃女又驚又喜，一旁眾人鼓譟「嫁給他、嫁給他」，黃女最後點頭回應男友說「Yes！我願意」。

這段飛行傘求婚記，原來是劉男幾個月前，打電話給台東1家飛行傘業者，希望安排一段浪漫難忘的求婚戲碼，待一切就緒完畢，日前劉男帶著黃女到鹿野高台搭飛行傘。

劉男先搭，隨後再由女友的跟隨，落地後男生很緊張，飛行傘業者和友人，在大草原的落地處拉紅布條，放泡泡，隨後女方從空中落地後，在眾目睽睽下，就上前大聲說告白，現場充滿著愛的喜悅。