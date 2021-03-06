快訊

國產疫苗65歲以上收案卡關 陳時中：可先開放65歲以下

台灣半導體產業成重災區 謝金河：老人與狗效應上演

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好浪漫！台東飛行傘「密謀」上演求婚記 女方說：Yes！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
女主角黃女第一次搭飛行傘，男友又求婚真的讓她很難忘，也很驚喜。圖／台東翱翔企業社提供
女主角黃女第一次搭飛行傘，男友又求婚真的讓她很難忘，也很驚喜。圖／台東翱翔企業社提供

3月14日白色情人節快到了，來自台南南科一對相識4年的科技新貴，日前到台東鹿野高台搭飛行傘，在男方與飛行傘業者精心「密謀」後，上演一段求婚記，讓女方難忘的說聲：「Yes！」。

「妳願意嫁給我嗎？」劉姓男子見到黃姓女友從天而降，向前下跪對女友求婚，黃女又驚又喜，一旁眾人鼓譟「嫁給他、嫁給他」，黃女最後點頭回應男友說「Yes！我願意」。

這段飛行傘求婚記，原來是劉男幾個月前，打電話給台東1家飛行傘業者，希望安排一段浪漫難忘的求婚戲碼，待一切就緒完畢，日前劉男帶著黃女到鹿野高台搭飛行傘。

劉男先搭，隨後再由女友的跟隨，落地後男生很緊張，飛行傘業者和友人，在大草原的落地處拉紅布條，放泡泡，隨後女方從空中落地後，在眾目睽睽下，就上前大聲說告白，現場充滿著愛的喜悅。

「我根本不知道會有求婚這段！」黃女開心的說，男友一開始只跟我說台東鹿野高台很漂亮，想來搭飛行傘，她就被騙來了，想不到男友精心安排這段求婚記，不過，第一次搭飛行傘，男友又求婚真的讓她很難忘，也很驚喜。

來自台南南科一對相識4年的科技新貴，日前到台東鹿野高台搭飛行傘，在男方與飛行傘業者精心「密謀」後，上演一段求婚記，讓女方難忘的說聲：「Yes！」。圖／台東翱翔企業社提供
來自台南南科一對相識4年的科技新貴，日前到台東鹿野高台搭飛行傘，在男方與飛行傘業者精心「密謀」後，上演一段求婚記，讓女方難忘的說聲：「Yes！」。圖／台東翱翔企業社提供

飛行傘 台東 告白

延伸閱讀

闖超商環抱揉捏女顧客胸部 色男瞎扯：以為她是我女友

購地內線交易 估價師女友也撈一筆

17歲少女拉姊妹淘下海把男友租屋處當炮房 他還當馬伕

女友幫家人還債想「出租」無性交易 他氣瘋：不可能原諒

相關新聞

花蓮鯉魚潭面染紅引關注 學者調查是無毒葡萄球藻孳生

花蓮鯉魚潭風景區水面近日一片紅，引起遊客、周邊商家關切，花東縱管國家風景區管理處委託國立東華大學調查，發現是葡萄球藻，主...

好浪漫！台東飛行傘「密謀」上演求婚記 女方說：Yes！

3月14日白色情人節快到了，來自台南南科一對相識4年的科技新貴，日前到台東鹿野高台搭飛行傘，在男方與飛行傘業者精心「密謀...

不打疫苗 台東啟動哨兵豬計畫

台東縣政府今年加入農委會啟動「哨兵豬計畫」，昨在縣內4處畜養場60隻小豬掛上耳標、不打疫苗，和其他已打疫苗的豬隻混養測試...

基隆愛尚楓樂園落成 學童瘋體驗

基隆市尚仁國小「愛尚楓樂園」昨天落成啟用，小朋友都玩瘋了，遊具是由老師及學童一起討論、設計，向中央爭取建置。市府今年還會...

花蓮「嶺頂考古遺址」遭挖路 搶救

花蓮縣列冊遺址「嶺頂考古遺址」，近日因地主未申報逕自開挖拓路，導致有數千年歷史的陶片裸露，部分林班地林木也被剷除。文化局...

礁溪協天廟主委鬧雙包 前任拒交接

宜蘭縣礁溪鄉協天廟是北台灣香火鼎盛的關聖帝君廟，每年香油錢、香客大樓收入約9000萬元，去年主委改選鬧雙包，新任主委吳宏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。