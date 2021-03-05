不堪虧損 幾米團隊3月底結束經營宜蘭幸福轉運站

宜蘭火車站前的百果樹紅磚屋去年底熄燈後，同樣位於火車站周邊的「幸福轉運站」因幾米團隊不堪虧損，也將在3月底熄燈。縣府今天表示，將要求未來的投標廠商持續以公益模式經營。

「幸福轉運站」原為舊台汽客運宜蘭站，土地屬於國有財產署所有，因閒置多年，縣府在2016年與國有財產署共同開發，由幾米品牌行銷團隊墨策國際股份有限公司進駐經營。

墨策國際進駐後，除以幾米畫作為主題，設置不少幾米裝置藝術，並於內部販賣幾米周邊商品，也與公益單位合作，僱用身障、經濟弱勢者，提供就業機會，也讓身心障礙者有受訓與學習的地方，並連結超過6家宜蘭縣內社福團體，協助販售相關商品。

墨策國際今天表示，當初進駐「幸福轉運站」時，就以打造公益結合文創及觀光的平台為使命，也規劃以當地為核心，推展業務，因此與縣府簽下為期5年、共約新台幣600萬元的租約，但經營近5年來，幾乎年年虧損。

此外，加上去年受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，國外觀光客大量流失，嚴重衝擊經營；基於未來存在太多不利因素，促使墨策國際必須改變營運計畫與腳步，因此決定將在3月底熄燈，今年5月合約到期後將不再爭取續約。

縣府社會處表示，「幸福轉運站」對外租約在今年5月到期後，依程序必先詢問國有財產署意願，之後再對外重新招標；未來若有廠商進駐，以公益為導向的經營模式不會改變。