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台東青農魏瑞廷 預支演講費行善助獨居老翁

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東青農魏瑞廷（左），日前得知關山鎮1位獨居老人從安養院返家居住，但因無法自理常弄髒床鋪，他即預支演講費用，和友人合購防水護理墊及生活物資，於今天前往探望老人家，讓阿公感動不已。圖／周姓讀者提供
台東青農魏瑞廷（左），日前得知關山鎮1位獨居老人從安養院返家居住，但因無法自理常弄髒床鋪，他即預支演講費用，和友人合購防水護理墊及生活物資，於今天前往探望老人家，讓阿公感動不已。圖／周姓讀者提供

台東青農魏瑞廷日前得知關山鎮1位獨居老人安養院返家居住，但因無法自理常弄髒床鋪，他即預支演講費用，和友人合購防水護理墊及生活物資，今天前往探望老人家，讓阿公感動不已。

「錢用在需要的人身上，值得啦！」魏瑞廷說，這筆錢原本答應女兒打算慶祝吃牛排，現在只能改吃黑輪和香腸了，還好女兒沒有生氣，反而很支持把錢用在獨居阿公身上，給阿公生活好過一些。

關山鎮里壠里1位獨居老翁，因中風緣故導致身體行動不便，日前因故從安養院返家居住，但阿公如廁無法自理常會弄髒床鋪，魏瑞廷從友人得知後，就決定要幫助阿公。

而原本準備月中去台東女中演講的魏瑞廷，就先預支演講費3000元，今天和友人陳泰郎一起合購了6條防水護理清潔墊、生活用品及食物等，送去阿公家，兩人還幫阿公整理環境，讓阿公感動的說不出話來，頻頻點頭道謝。

居住池上的魏瑞廷，媽媽娘家在關山鎮，所以他說「自己也是關山人」。2009年他放下公務員工作，返鄉務農種稻，以區塊鏈食品溯源履歷生產的米，獲得美國、教廷、中港澳等地訂單，成為台東成功的返鄉青農。

據了解，魏瑞廷平時務農之餘，也積極投入生態環境的保護，以及關懷在地弱勢家庭、社福機構和獨居老人，常常贈送自己栽種的米和送物資做公益。

台東青農魏瑞廷，日前得知關山鎮1位獨居老人從安養院返家居住，但因無法自理常弄髒床鋪，他即預支演講費用，和友人合購防水護理墊及生活物資，於今天前往探望老人家，讓阿公感動不已。圖／周姓讀者提供
台東青農魏瑞廷，日前得知關山鎮1位獨居老人從安養院返家居住，但因無法自理常弄髒床鋪，他即預支演講費用，和友人合購防水護理墊及生活物資，於今天前往探望老人家，讓阿公感動不已。圖／周姓讀者提供

獨居老人 台東 安養院

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