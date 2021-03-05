豬瘟能否拔針 台東4養豬場啟動哨兵豬監控

雖然口蹄疫已拔針，但因傳統豬瘟問題，台灣豬肉尚無法出口日本，農委會今年選定台東4處養豬場混入哨兵豬偵測疫情，若順利可望2年後豬瘟拔針，讓豬肉銷售全世界。

這項哨兵豬計畫，昨日進行第一梯次60隻小豬釘耳標、採血紀錄，在不施打傳統豬瘟疫苗情形下，和其他已打疫苗的豬隻一同混養。進行一系列測試，若順利，2年後可望拔針，台灣豬肉即可銷售全世界。

台東縣政府農業處長許家豪表示，台灣豬肉過去以日本為最大外銷市場，台灣口蹄疫雖然在去年正式拔針成功。不過，因傳統豬瘟讓台灣口蹄疫即使已經拔針，目前仍無法銷日。傳統豬瘟又稱典型豬瘟，什麼時候可以拔針、可以從世界動物衛生組織（OIE）傳統豬瘟疫區除名，成為台灣努力的目標。

許家豪表示，為消滅典型豬瘟、拓展生鮮豬肉可以外銷，台東縣加入農委會啟動「哨兵豬計畫」，今年在台東縣內選定4處畜養場，選擇60隻小豬當「哨兵豬」掛上耳標、不打疫苗，和其他已打疫苗豬隻一同混養。

台東縣動物防疫所長黎煥棠說明，「哨兵豬計畫」將觀察小豬在成長過程中是否染疫，以了解豬隻體內、環境是否潛藏豬瘟病毒。預計初步監測成果可望在今年11月出爐，整體計畫將執行到明年，若順利，2年後可望拔針，台灣豬肉即可銷售全世界。

黎煥棠表示，台灣已10幾年沒有任何養豬場爆發典型豬瘟，近年來死亡豬隻也完全偵測不到帶有典型豬瘟病毒，拔針機率極高；而且在疾病清除後，可減少豬隻保育時期施打疫苗造成的緊迫，除了可降低成本，同時也提高豬隻飼養品質，值得大家一起來努力。