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寄養家庭老化流失 花蓮縣府招募新血投入

中央社 / 花蓮縣5日電
資深寄養媽媽黃素白（右）加入寄養家庭約30年，照顧過24名寄養童，5日接受花蓮縣長徐榛蔚（左）授證，持續擔任寄養家庭，以愛心溫暖每個寄養童。中央社
資深寄養媽媽黃素白（右）加入寄養家庭約30年，照顧過24名寄養童，5日接受花蓮縣長徐榛蔚（左）授證，持續擔任寄養家庭，以愛心溫暖每個寄養童。中央社

花蓮全縣有50戶寄養家庭，協助照顧被安置的兒童及少年，因寄養家庭年齡層老化、退休，縣府希望召募更多家庭投入，寄養爸爸、媽媽們分享，邀請更多民眾打開家門，讓愛住進來。

資深寄養媽媽黃素白說，加入寄養家庭約30年，照顧過24名寄養童，包含1名出生才5天的棄嬰，照顧到10個月大時，成功媒合出養，當時還不熟悉照顧幼童的收養父母，也拜託她幫忙，便和收養父母一起照顧這孩子直到長大，到現在還有聯絡。

黃素白說，看著寄養童長大後有安穩的生活，是最好的安慰，但也代表經常要做好分離的心情調適，這幾年看到一手帶大的孩子，因錯過出養機會，被轉移到機構生活，尤其不捨，總希望能有家庭接受他們。

花蓮縣政府今天舉辦寄養家庭授證，由黃素白等6戶家庭代表授證。縣長徐榛蔚感謝寄養家庭願意打開家門，陪伴這群失依受虐兒長大，給他們一個安定的成長環境。

徐榛蔚指出，為讓寄養家庭更充裕照顧孩子，縣府109年度起調高寄養生活費，兒童每月新台幣2萬2298元、少年每月2萬4776元，2歲以下嬰幼兒或身障孩子，每月增加2478元，並提供家庭喘息服務、到宅親職指導等。

花蓮縣政府社會處指出，自民國70年起委託花蓮家扶中心辦理寄養家庭服務，目前有50戶寄養家庭，照顧57名被安置的兒童及少年，由於照顧者年齡逐漸老化，在職寄養家庭逐年退休，需要更多新血投入，20日下午2時將於家扶中心舉辦寄養家庭招募說明會。

寄養家庭 徐榛蔚 家扶中心

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