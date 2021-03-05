鳳梨釋迦出口 台東縣府：量增價格穩定

媒體報導台東鳳梨釋迦產地價格暴跌2成，台東縣政府今天出面駁斥指出，今年鳳梨釋迦出口量成長，價格穩定，呼籲民眾不要道聽塗說。

台東縣政府農業處今天表示，媒體報導台東鳳梨釋迦產地收購價格暴跌2成，引起民眾恐慌，農業處向盤商調查、走訪農民，發現並非如外界傳言。

台東縣政府農業處長許家豪表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情及年節過後買氣下降影響，目前價格比農曆春節前後稍微下降。

不過，並沒有媒體所言價格暴跌情形發生，且根據縣府及相關農會統計，目前鳳梨釋迦出口總產約8至9成，並無衝擊價格。

許家豪表示，去年經濟環境發生嚴重變化，海外運輸體系難免影響市場供需，以台東鳳梨釋迦而言，主要外銷到中國大陸，農曆春節過後，市場需求不似年前熱絡暢旺，價格當然波動，這在過去10多年來外銷情況都是如此。

許家豪指出，今年受疫情影響，全世界行銷通路都受到影響，台東鳳梨釋迦也難以置身事外，但在台東縣長饒慶鈴積極拓展鳳梨釋迦市場行銷通路，鳳梨釋迦的價格算是穩定。

許家豪表示，今年1月鳳梨釋迦出口量有4600公噸，較去年12月出口量3055公噸，多出1500多公噸；對比民國108年12月出口量2800多公噸，也成長許多。從數據可以輕易看出外銷情況，請民眾不要道聽塗說，動搖農民信心。

農業處指出，不管環境怎麼變化，做生意的不二法則，就是做好田間管理、洗選包裝、溯源管理等各項工作，維持「有害生物」零檢出的好口碑，讓鳳梨釋迦外銷工作可以長長久久、維持銷售長紅。