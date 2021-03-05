部基即起可自費檢驗新冠肺炎免跑台北 快速件僅24小時

衛生福利部基隆醫院今天表示，即日起提供民眾申請自費檢驗新冠肺炎的服務，一般件於採檢後48小時內可領取報告，快速件於採檢後24小時內可領取報告。這是繼基隆長庚之後，基隆第二家提供民眾自費檢驗的醫院，不必遠跑台北。

部基依衛生福利部疾病管制署公告，開放民眾自費檢驗新冠肺申請，6大類適用對象及資格如下：1.居家隔離檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視（須經衛生局同意後安排）；2.旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家/地區；3.工作/短期商務人士/出國求學；4.外國或中國大陸、香港、澳門人士出境；5.相關出境適用對象之眷屬；6.經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心同意；若有其他因素者，請於申請表上敘明原因。

部基表示，符合上述申請自費檢驗資格者，請在上班時間撥打預約專線（02）24292525分機1125，由專人為您服務。新冠肺炎自費檢驗分一般及快速取件，一般件於採檢後48小時內可領取報告，費用為5000元；快速件於採檢後24小時內可領取報告，費用為7000元整，費用包含掛號費、採檢費、中文及英文檢驗報告各1分。

部基考量防疫動線及需求，採檢區規畫在急診室戶外發燒篩檢站，敬請來院民眾放心。有關開放民眾自費檢驗詳情，可上衛生福利部基隆醫院官網「最新消息」專區瀏覽及下載表單使用。