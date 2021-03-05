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花蓮嶺頂遺址遭開挖拓寬路面 文化局緊急搶救

中央社 / 花蓮縣5日電

位在花蓮壽豐鄉鹽寮村的嶺頂考古遺址，保存距今約4500年至2000年前文物，部分面積遭民眾逕自拓寬為道路，導致文化層裸露。花蓮縣文化局緊急啟動文物搶救，並追究違法行為。

文化局文化資產科長黃用斌今天指出，列冊遺址有巡查機制，每月巡查一次，去年底巡查員回報，嶺頂考古遺址有開發行為，文化局隨即啟動調查，發現是當地民眾逕自開發拓寬道路。

黃用斌指出，列冊遺址受文化資產保存法保護，有任何開發行為都要經現勘、評估，才能評估能否開發；且遺址位在山坡地，地主按程序也需向所在地主管機關壽豐鄉公所申請。

黃用斌說，嶺頂考古遺址所在處被拓寬出一條3公尺寬、長度100公尺道路，因施工面積不大，只需1天就能完工，民眾疑貪圖方便，未經申請即動工，巡查員發現時已經完工。

花蓮縣文化局2月底邀請專家學者、壽豐鄉公所到場現勘，因文化層已被出土，還可看見陶片及石器散落。黃用斌說，學者建議啟動緊急保護措施，將露出疑似搜集保存，已破壞位置則做測繪記錄，表面施作植被，避免文化層因雨水流失。

黃用斌指出，目前已將遭破壞遺址拉封鎖線，也會做告示牌標示遺跡位置、背景等。

由於嶺頂考古遺址位處林務局列管林班地，同樣因民眾不當開發行為，導致七里香、黃槿等林木也遭挖除，花蓮林區管理處將協同警方針對違法行為追究；壽豐鄉公所、文化局也將針對民眾未按程序申請一事調查。

文化局指出，嶺頂考古遺址所發現遺物包括陶製品、石器等，文化類型屬於東部繩紋紅陶文化與花岡山文化，民國96年登記為花蓮縣文化局列冊遺址。

遺址 文化局 考古

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