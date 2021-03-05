礁溪協天廟主委鬧雙包 新主委今接管遭舊陣營舉牌阻撓

宜蘭縣礁溪鄉協天廟是北台灣香火鼎盛的關聖帝君廟，每年香油錢、香客大樓收入約9000萬元，去年主委改選鬧雙包，新任主委吳宏昱今天帶宜蘭地方法院民事裁定書前往交接，遭前任主委吳朝煌陣營舉牌反對，吳朝煌強調已提出選舉無效之訴，一切靜待司法判決，不願移交。

協天廟管委會主委4年改選一次，吳朝煌任職多年，原本有意退讓由副主委吳宏昱接棒，去年7月改選信徒代表，吳朝煌將新代表名單送縣府備查，事後聲稱接獲民眾檢舉，改選投票時吳宏昱左右部分信徒投票，認為過程有嚴重瑕疪，拒絕召開信徒代表大會。

隨後吳宏昱連署召開大會，去年10月間報請縣府核備，縣府同意由吳宏昱出任主委，成為寺廟負責人；吳朝煌則提出當選無效之訴，並再推選簡蒼明擔任主委，鬧出雙包。

吳宏昱透過律師聲請暫時狀態處分，上月中旬接獲宜蘭地院裁定書，同意在選舉無效之訴終結前，由吳宏昱行使主委職權，他今天上午赴協天廟「履新」，但吳朝煌仍不願意交接，簡蒼明及多位支持者在現場舉著「司法未裁定、已提抗告」、「拒絕交接、抗告到底」等字樣的標語，吳朝煌強硬表示，全案訴訟中，結果還沒出來前，不會移交。