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地主未申報就開路 花蓮嶺頂遺址遭破壞千年陶片裸露

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層裸露，文化局緊急展開搶救。記者王燕華／攝影
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層裸露，文化局緊急展開搶救。記者王燕華／攝影

位於壽豐鄉鹽寮村的嶺頂遺址，近日因地主逕自開挖拓寬道路，導致有數千年歷史的陶片裸露，部分林班地林木也被剷除。經文化局遺址監管員巡視發現，緊急展開搶救，先記錄收藏並重新覆土和植被，地主違法部分也將追究。

嶺頂遺址位於花蓮溪出海口南側，海岸山脈北端，在民國96年就由文化局列冊。根據考古學者調查，遺址所屬年代距今約4500年到2000年前，屬於東部繩紋紅陶文化和花岡山文化，在此曾發現繩紋陶片、素面陶片，以及網墜、石杵、打製石斧、石片器、石矛、玉鑿、玉箭鏃、石鎚等石器。遺址監管員去年巡視時發現，該處遺址因地主私自挖路，有文化層裸露的情形。

文化局文資科長黃用斌說，民眾若有開路等開發行為，依照流程，必須先向轄管機關，此處就是壽豐鄉公所申請簡易水土保持，鄉公所會發文給文化局確認是否為遺址範圍。因該處路寬約3公尺，長度僅100多公尺，地主可能以為拓寬範圍不大，沒有依規定申請，且僅施工一天，因此文化局發現時，已經完成拓路。

文化局緊急邀專家學者、壽豐鄉公所現勘，因為被破壞處有文化層露出，專家建議緊急保護，避免繼續劣化，並覆上植被，以免因下雨致文化層流失。

黃用斌說，針對已被破壞的地方，會測繪紀錄，並蒐藏露出的文物，並拉起封鎖線、設告示牌，告知是列冊遺址，也會做一些展示，在現址做環境及文化教育。

此外，嶺頂遺址上方為林務局列管的林班地，部分七里香、黃槿等林木，也在這次拓路時被挖除，花蓮林區管理處、警方將依違反森林法究責。

位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層被破壞，千年陶片裸露，文化局緊急展開搶救。圖／民眾提供
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層被破壞，千年陶片裸露，文化局緊急展開搶救。圖／民眾提供
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層被破壞，千年陶片裸露，文化局緊急展開搶救。圖／民眾提供
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層被破壞，千年陶片裸露，文化局緊急展開搶救。圖／民眾提供
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層裸露，文化局緊急展開搶救。記者王燕華／攝影
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層裸露，文化局緊急展開搶救。記者王燕華／攝影
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層被破壞，千年陶片裸露，文化局緊急展開搶救。圖／民眾提供
位於花蓮溪出海口南側的嶺頂遺址，因地主拓路，造成文化層被破壞，千年陶片裸露，文化局緊急展開搶救。圖／民眾提供

遺址 文化局 岡山

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