愛尚楓樂園落成學童瘋體驗 基隆7區都將設特色遊戲場

基隆市尚仁國小「愛尚楓樂園」今天落成啟用，小朋友都玩瘋了，遊具是由老師及學童一起討論、設計，向中央爭取建置。市府今年還會在全市7個區都在學校各設置一處特色遊戲場，將會陸續啟用，教育處長林祝里說，暖西國小的軟絲、成功國小的音樂、深美國小的樹屋、堵南國小的大船入港等，各具特色，都融入基隆和學校的特色規畫。

林右昌率領教育處長林祝里等人剪綵後，正式落成啟用，校園遊戲場經費由老師帶領學生積極向教育部國教署「建制校園特色遊戲場」計畫爭取而來，爭取到中央補助經費165萬元及市府自籌55萬元，完成校園遊戲場建置，未來將成為學生課後遊戲天堂，今天大家玩得不亦樂乎，爬上爬下都說很好玩，名字愛尚楓樂園也是學生票選自己取的。

林右昌說，市府今年將會在全市7區各設置一個特色遊戲場，尚仁國小兒童遊戲場是第8個，此外，還有4間非營利幼兒園、8個風雨籃球場正在興建中，再過幾個月，新的校園空間都會陸續完成啟用。

林右昌指出，尚仁國小最特別的是由學校老師跟家長、學童共同討論、設計後的成果，也是最符合校園規畫設計理念跟原則，很高興看到小朋友在一個最符合他們需求的遊戲場裡，玩得這麼開心。

遊具整體設計像是建在森林中的3層木屋，有豐富高度和變化性的攀爬系統，能促進學童心肺耐力、手掌抓握及動態平衡等技巧，而上下立體空間能讓小朋友眼神交流並促進共融，營造不同能力兒童的主動參與及遊戲互動。遊戲場也結合在地環境楓香樹，命名為「愛尚楓樂園」，遊具整體設計橫跨各年齡層學生及特教生都能使用，為共融式遊具環境。