宜縣府訓練浪浪成陪伴犬　「紅包」陪上課還成動保大使

宜蘭縣政府去年推出陪伴犬計畫，訓練5隻可愛的小狗，投入校園宣導，或者到安養院陪伴長者，其中4隻還被領養，另一隻陪伴犬「紅包」今天到頭城幼兒所陪小朋友上動保課，縣長林姿妙也前往，宣導「領養代替購買」的觀念。

宜蘭縣動植物防疫所流浪動物中途之家收容遭棄養狗兒，但被領養走的多數是1到3月的幼齡犬及名種犬，而性格穩定、身體抗病力較佳的成齡犬被領養率不高，縣政府去年啟動「陪伴犬」計畫，首批入選的陪伴犬有5隻，平均犬齡3歲，相當人類20歲，都是個性穩定的米克斯混種犬。

「紅包」、「小P」、「黑寶」、「Lucky」與「寶妹」經過3個月訓練，扮演類似「狗醫生」的陪伴功能，投入校園宣導或與安養院樂齡長者陪伴，表現良好，小P、黑寶、Lucky與寶妹都被領養，紅包則留在防疫所擔任教官，帶領新的浪浪成為新的陪伴犬。

「紅包」今天到頭城幼兒園陪小朋友上動保課。林姿妙縣長表示說，這個課程相當有意義，呼籲「養狗一定要絕育、領養代替購買及正確飼養動物」。