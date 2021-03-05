嗆柯文哲1日雙塔過時 林右昌要騎偉士牌700公里切西瓜

基隆一群偉士牌車友將在3月12日發起「台灣切西瓜」南北縱走大冒險，騎偉士牌機車24小時不斷電，繞山路從台灣頭到台灣尾。基隆市長林右昌今天宣布要參加，與車友一起在24小時內騎偉士牌700公里，他說，難度很大，但有信心，還嗆台北市長柯文哲的一日雙塔是「老哏過時」了。

林右昌說，柯市長的一日雙塔是老哏過時了，他要教柯市長，時下年輕人最夯的是24小時不斷電「切西瓜」南北縱走大冒險，這次因為今年9月偉士牌要在基隆大會師，有超過5千名車友要會師基隆，10月還有城市博覽會，車友邀請他參加這次活動。

林右昌表示，他已經10多年沒有騎過機車了，這次為了行銷基隆接受挑戰進行大冒險，難度高，因為全長超過700公里，很多山路，海拔高差3000公尺，溫差超最多有30度，但他有信心完成這次行動。

3月12日台灣切西瓜24小時不斷電活動，12日晚間8點從基隆飛鳶廣場前出發，13日04：35到達武嶺，13日08:20到日月潭，13日11：15到阿里山，13日18：50到達墾丁大街。因為是從台灣頭到台灣尾走的路線就像把台灣切成兩半，因此叫做「切西瓜」。

林右昌指出，這次會在全台公路的最高點，溫度應該是只有2度，會在武嶺吃泡麵，是基隆最好吃的海味泡麵，吃基隆最有名的鳳梨泡泡冰。24小時不斷電騎偉士牌行程，中間只會短暫休息，林右昌說，他以前有騎過偉士牌，但已經10多年沒有騎機車了，會在行程再練習。